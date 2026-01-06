高虹安復職首度出席園縣市高峰會 鍾東錦：盼大新竹輕軌接竹南、頭份

第12次園縣市高峰會今於新竹市舉辦，新竹縣長楊文科與苗栗縣長鍾東錦熱烈歡迎新竹市長高虹安復職回歸，會中聚焦大新竹輕軌、調增縣市政府法定員額總數等議題討論，以及透過跨縣市合作，提供消防人員職業安全與區域防救災能量。

高虹安指出，園縣市高峰會自2023年成立以來，累計舉行12次會議、提出75項跨域合作議題。關於大新竹輕軌，去年縣市共同向交通部申請可行性研究補助，也獲得鐵道局同意補助2100萬元，現在目前應該是有史以來，最接近大新竹輕軌終於可以實現的時刻，盼未來縣市可以持續合作推進。

針對地方政府員額問題，高虹安指出，現行法定員額總數上限，仍以1998年的人口數來計算，包括人口數、土地面積還有自主財源等都無法反映現行需求，新竹市人口數與當時相比已增加10萬人，人口成長的幅度高達27.85%，盼中央從實務面檢討制度，適度修法增編地方機關員額。

楊文科表示，很高興高市長回歸，關於員額編制問題，縣府人事處去年8月有申請希望調整編制，但始終未得到回音。新竹縣每個公務人員都很辛苦，比起其他縣市政府1位公務員服務250人，竹縣要服務500個鄉親，等於是2倍的壓力。

針對大輕軌議題，鍾東錦提到，其實苗栗也想搭便車，只是真的能力有限，待大新竹輕軌真的成型，未來要拉到香山，竹南、頭份要到新竹上班的人也夠多，屆時有機會規畫銜接；至於人事部分，3個縣市都有類似問題，也建議共同拜訪人事行政總處，盼讓人事穩定。