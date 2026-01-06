竹東客家大禾埕主體完工 竹縣府拚12月底前開館

快訊

中央社／ 新竹縣6日電

竹縣府今天說，竹東客家文化大禾埕已完成主體建築，正進行戶外景觀與內部裝修工程，力拚6月底前取得使用執照，12月底前正式開館營運，將成為在地客家文化活動重要場域。

新竹縣政府交通處長陳盈州告訴中央社記者，竹東客家文化大禾埕計畫總經費新台幣5億5000萬元，建築採環形設計，中間為開放式廣場，可供戲曲、藝文展演與動態表演使用。

他說，環形劇場周邊規劃有商場、青創基地與展示空間，並設有音樂創作等共創空間，促進青年及在地產業發展，此外建物挑高20公尺，外觀融合客家文化特色，內部結合永續與智能設施，全面符合綠建築與智慧建築標準。

陳盈州指出，竹東客家文化大禾埕已完成主體建築，正進行戶外景觀與內部裝修，另在商場空間規劃將啟動招商作業，預計年底前可正式開館營運。

新竹縣政府透過文字指出，竹東客家文化大禾埕計畫也獲第26屆國家建築金獎（公共建設優質獎-規劃設計類），此建築將成為新竹縣的客家文化地標，並提供表演、展演、市集及文化交流等多元空間，促進地方發展。

