桃園2026智慧儲能補助上路 市府：經費有限欲辦從速
桃園市政府為產業與住商社區穩定供電，推動智慧儲能補助，今年續推計畫，今起受理報名與審核，但經費有限，用罄為止，經發局呼籲有意者從速。
經濟發展局表示，智慧儲能設施不僅能在停電時穩定供電，確保財務無損。另外，設備還可在離峰時段充電，減少尖峰時段使用台電的電，達到節費目的，若與發電設備串聯，用剩的餘電還可賣給台電獲利。
智慧儲能補助計畫分為「產業型」與「住商型」，前者最高補助400萬元，但因規模較大，須經專業審查。後者最高補助45萬元，但社區申請可達60萬元；經發局2019年推產業型儲能至今有46案，累計裝置容量9萬6669.3千瓦，住商型儲能自2014年推動至今補助18案，累計裝置容量424.84千瓦。
經發局表示，智慧儲能補助年度預算有限，產業型儲能有2000萬元，住商型僅400萬元，用完為止，細節可致電03-3322101分機5785、5786洽詢。
