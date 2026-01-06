快訊

翻轉舊城風貌！中壢站前街道將改善打造綠色商圈 估今年8月完工

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園市都發局下周將進行「中壢區復興路人本環境改善計畫」，整理中壢站前中正路至中美路間復興路兩側人行空間。圖／桃園市都發局提供
桃園大廟景福宮周圍舊城區風貌改造，成果令外界眼睛一亮，桃園市都發局今表示下周將進行「中壢區復興路人本環境改善計畫」，規畫整理中壢站前中正路至中美路間復興路兩側人行空間，將創造全新型態的沿街式都會商業活動空間，預計今年8月完成。

桃園市都發局指出，未來計畫將進一步串連中平路、永興路現有徒步商圈基礎，為舊市區打造一處可串連老街區（捷運老街溪站周邊）、新街區（仁海宮周邊）及中壢火車站區等3處舊有發展中心，且適合步行、騎自行車慢遊的十字型綠色運具廊道商圈。

此外，桃園今年9月將舉辦台灣設計展，市府工務局、養工處及中壢區公所也同時間進行包括中正公園日光大道、延平路（環北路至元化路）、元化路197巷、溪洲街及中華路二段（中原文創園區至衛生所）的人本環境改造，將十字型綠廊商圈更進一步延伸串連至中原文創園區，成為明年度台灣設計展期間捷運站、火車站及文創園間的重要綠色運具通廊；全部工程預計至今年8月完成。

都發局說明，中山路以北的復興路段，其路幅有30米寬，通行汽機車輛卻不多，未來將打造左右各9至10米寬的人行道空間，除了提供更優質的步行與自行車騎行環境外，更可成為舉辦活動、兩側商家延伸經營的全新型態沿街式都會商業活動空間。

另外，中山路以南的復興路段僅有7米寬，將利用現有綠鋪人行空間直接提升為安全性更高的實體人行道，同時落實無障礙通行。全路段從最南端的中正路，到中美路沿線都會增加綠樹遮蔭和景觀休息區，期待好的步行環境，讓民眾願意走回商圈，進而帶動舊市區再生發展。

工期預計自今年1月啟動到8月完成，都發局強調，施工期間將採取分段施作，落實交通管制，對周邊店家與居民的影響降至最低；同時也呼籲民眾在施工期間經過該路段時，配合現場交通指揮引導，共同度過這段蛻變期。

桃園市都發局下周將進行「中壢區復興路人本環境改善計畫」，整理中壢站前中正路至中美路間復興路兩側人行空間。圖／桃園市都發局提供
