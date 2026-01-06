快訊

停砍公教年金不適用修法前已退休人員？ 銓敘部秀公文法規澄清

美媒：川普政府向羅德里格斯提「3要求」 否則恐步馬杜洛後塵

北市國小霸凌...媽親眼見小一兒遭5同學圍毆飛踢怒求償 法院判賠30萬

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／疑駭客入侵？竹市府差勤系統急停用 市府：避資安風險

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
內政部與移民署建置「FACE8台灣臉霸」差勤系統，採用人臉辨識和指紋打卡上下班，新竹縣市政府均有使用，不過今市府內部傳出疑似系統遭駭客入侵，突緊急停用。但市府澄清，尚未發現遭駭或資料外洩。記者黃羿馨／攝影
內政部與移民署建置「FACE8台灣臉霸」差勤系統，採用人臉辨識和指紋打卡上下班，新竹縣市政府均有使用，不過今市府內部傳出疑似系統遭駭客入侵，突緊急停用。但市府澄清，尚未發現遭駭或資料外洩。記者黃羿馨／攝影

內政部與移民署建置「FACE8台灣臉霸」差勤系統，採用人臉辨識和指紋打卡上下班，新竹縣政府採購14台、新竹市政府16台使用，不過今竹市府內部傳出疑似系統遭駭客入侵，突緊急停用。市府澄清，尚未發現遭駭或資料外洩，但因系統與移民署相同，基於資安風險預防性停用。

移民署去年建置的差勤打卡系統，近期遭爆廠商以台灣品牌PAPAGO偽裝，機器內部卻使用中國製的主機板，甚至還使用因資安問題被美國政府禁用的中國製IC晶片，恐有資安外洩疑慮。移民署與新竹縣市政府使用同系統，今竹市府突然停用，改用手寫上下班，讓府內公務員憂心，擔心指紋與臉部辨識等個人生物特徵資料外洩。

新竹市政府人事處澄清，移民署日前使用之人臉辨識設備引發資安疑慮，因市府所採用之人臉辨識差勤系統與內政部移民署為相同系統，市府基於資訊安全與風險控管的審慎原則，已同步跟進，先行停用人臉辨識差勤系統，並請同仁暫以其他方式打卡，以確保市府資訊系統安全。

市府說明，本府所採用之人臉辨識差勤設備均依招標文件及政府採購法規定辦理，經初步檢視，尚未發現遭駭或資料外洩情形；但在相關事實尚待進一步釐清前，市府仍維持系統停用措施，同時要求廠商提出完整說明與佐證文件，後續將依規定妥善處理，確保市府運作正常及同仁權益不受影響。

同樣使用指紋與臉部辨識差勤系統的新竹縣，目前也未有駭客入侵疑慮。新竹縣政府資訊科與人事處已進行查核，確認系統均為內網運作，且為台灣品牌設備，差勤系統並未遭入侵，也無個資外洩情形。縣府並說明，目前指紋與臉部辨識打卡系統仍正常運作，同仁也可以電腦方式出勤打卡，手寫僅限於加班登記使用。

新竹縣府人事處說明，臉部辨識差勤系統是透過人臉辨識技術，結合線上差勤系統，整合打卡作業與差勤紀錄，可即時掌握出、缺勤資訊，並透過設備安全機制與資料加密處理，強化整體資訊安全。

縣府人事處指出，相較過去採用電腦桌機連線打卡模式，需等候電腦開機、登入系統後才能打卡，往往需耗時3至5分鐘，臉部辨識系統可在1秒內完成辨識，並自動匯入上下班出勤資料至差勤管理系統，有助提升行政效率與差勤管理的便利性與正確性。該套臉部辨識差勤系統自2023年9月啟用，新竹縣府各出入口共設置10台打卡設備，單日平均使用人次約1600人。

同樣使用指紋與臉部辨識差勤系統的新竹縣，目前也未有駭客入侵疑慮。新竹縣政府資訊科與人事處已進行查核，確認系統均為內網運作，且為台灣品牌設備，差勤系統並未遭入侵。記者黃羿馨／攝影
同樣使用指紋與臉部辨識差勤系統的新竹縣，目前也未有駭客入侵疑慮。新竹縣政府資訊科與人事處已進行查核，確認系統均為內網運作，且為台灣品牌設備，差勤系統並未遭入侵。記者黃羿馨／攝影

人臉辨識 移民署 新竹

延伸閱讀

免費入園一整月！蓋婭莊園「4地區」限定免門票 秀證件打卡「夢幻城堡、古典地標」

移民署破獲非法仲介人蛇集團 查獲37名外籍人士

身分反轉！美兩名資安專家勾結勒索集團 向業者索討數百萬美元認罪

打卡系統藏漏洞？經部商業署查設備來源 暫緩人臉辨識確保資安

相關新聞

獨／桃園「砂石車GPS認證」中央不認 廢土清運大塞車

國土署去年8月1日訂定新規，要求今年元旦起砂石車都需加裝GPS追蹤土方流向。然而原已實施GPS管理的桃園市，卻傳出未獲中...

桃園捷運棕線工程被質疑跳票 市府發文駁斥「空轉」

桃園捷運棕線綜合規畫前年報行政院核定通過，原定去年底動工，但遲無下文，民代質疑承諾跳票，網路撻伐聲音也不少；捷工局今表示...

翻轉舊城風貌！中壢站前街道將改善打造綠色商圈 估今年8月完工

繼桃園大廟景福宮周圍舊城區風貌改造，成果令外界眼睛一亮，桃園市都發局今表示下周將進行「中壢區復興路人本環境改善計畫」，規...

獨／疑駭客入侵？竹市府差勤系統急停用 市府：避資安風險

內政部與移民署建置「FACE8台灣臉霸」差勤系統，採用人臉辨識和指紋打卡上下班，新竹縣政府採購14台、新竹市政府16台使...

山坡地光禿禿！非法移除3300平方公尺林木 苗栗竹森光電廠挨罰18萬元

苗栗縣銅鑼鄉竹森光電廠案場水土保持施工，台灣石虎保育協會指控疑似承諾保留原始林態及綠地的區域，變成光禿禿黃土怵目驚心，縣...

竹市新制上路！娃娃機店須離學校100公尺以上 最高罰10萬

新竹市學校周邊與舊城區多家娃娃機店，過去曾被發現機台內出現不適合兒少的商品。新竹市政府今宣布，新竹市自助選物販賣事業管理...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。