獨／疑駭客入侵？竹市府差勤系統急停用 市府：避資安風險

內政部與移民署建置「FACE8台灣臉霸」差勤系統，採用人臉辨識和指紋打卡上下班，新竹縣政府採購14台、新竹市政府16台使用，不過今竹市府內部傳出疑似系統遭駭客入侵，突緊急停用。市府澄清，尚未發現遭駭或資料外洩，但因系統與移民署相同，基於資安風險預防性停用。

移民署去年建置的差勤打卡系統，近期遭爆廠商以台灣品牌PAPAGO偽裝，機器內部卻使用中國製的主機板，甚至還使用因資安問題被美國政府禁用的中國製IC晶片，恐有資安外洩疑慮。移民署與新竹縣市政府使用同系統，今竹市府突然停用，改用手寫上下班，讓府內公務員憂心，擔心指紋與臉部辨識等個人生物特徵資料外洩。

新竹市政府人事處澄清，移民署日前使用之人臉辨識設備引發資安疑慮，因市府所採用之人臉辨識差勤系統與內政部移民署為相同系統，市府基於資訊安全與風險控管的審慎原則，已同步跟進，先行停用人臉辨識差勤系統，並請同仁暫以其他方式打卡，以確保市府資訊系統安全。

市府說明，本府所採用之人臉辨識差勤設備均依招標文件及政府採購法規定辦理，經初步檢視，尚未發現遭駭或資料外洩情形；但在相關事實尚待進一步釐清前，市府仍維持系統停用措施，同時要求廠商提出完整說明與佐證文件，後續將依規定妥善處理，確保市府運作正常及同仁權益不受影響。

同樣使用指紋與臉部辨識差勤系統的新竹縣，目前也未有駭客入侵疑慮。新竹縣政府資訊科與人事處已進行查核，確認系統均為內網運作，且為台灣品牌設備，差勤系統並未遭入侵，也無個資外洩情形。縣府並說明，目前指紋與臉部辨識打卡系統仍正常運作，同仁也可以電腦方式出勤打卡，手寫僅限於加班登記使用。

新竹縣府人事處說明，臉部辨識差勤系統是透過人臉辨識技術，結合線上差勤系統，整合打卡作業與差勤紀錄，可即時掌握出、缺勤資訊，並透過設備安全機制與資料加密處理，強化整體資訊安全。