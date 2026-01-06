快訊

山坡地光禿禿！非法移除3300平方公尺林木 苗栗竹森光電廠挨罰18萬元

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣銅鑼鄉竹森光電廠開發案水土保持工程，縣府稽查發現3300平方公尺的緩衝區不見了，開罰18萬元，並限期改正。圖／取自google earth
苗栗縣銅鑼鄉竹森光電廠開發案水土保持工程，縣府稽查發現3300平方公尺的緩衝區不見了，開罰18萬元，並限期改正。圖／取自google earth

苗栗縣銅鑼鄉竹森光電廠案場水土保持施工，台灣石虎保育協會指控疑似承諾保留原始林態及綠地的區域，變成光禿禿黃土怵目驚心，縣府今天證實稽查發現3300平方公尺的緩衝區不見了，開罰18萬元，並限期改正。

銅鑼鄉竹森光電場開發面積8.3公頃，最近水土保持施工，案場山坡地空照圖光禿禿一大片，今天縣務會議討論，縣長鍾東錦表示他看了也有感，縣府水利處長楊明鐃說，業者目前是依法施工水土保持，但為了方便，連同3300平方公尺的緩衝區暫時移除，縣府依違反水土保持法開罰18萬元，並限期今年2月20日改正，並可按次連續處罰。

台灣石虎保育協會對比竹森光電廠2021年​及近期空拍照片，發現疑似承諾保留原始林態及綠地的區域，變成光禿禿裸露的土色，呼籲主管機關別睡了，違法開發就要罰，求廠商依法保留綠地，將不可開發區回復原地形地貌，建立光電開發健全且嚴格的制度，案場資訊公開透明，全民一起監督。

開罰 石虎 鍾東錦 苗栗縣

