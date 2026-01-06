快訊

反制高市早苗！陸宣布加強「兩用物資」對日本出口管制

台中七期豪宅凶殘虐殺！老虎鉗硬拔門牙 同夥嚇壞：太可怕我不敢看

國防部機密精準標示立法院報告首發 連問候立委都標「無」

聽新聞
0:00 / 0:00

竹市新制上路！娃娃機店須離學校100公尺以上 最高罰10萬

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
「夾娃娃機」店家示意圖。本報資料照片
「夾娃娃機」店家示意圖。本報資料照片

新竹市學校周邊與舊城區多家娃娃機店，過去曾被發現機台內出現不適合兒少的商品。新竹市政府今宣布，新竹市自助選物販賣事業管理自治條例即日施行，竹市為全國第3明文規定娃娃機店需與國民中小學保持100公尺以上距離之縣市，否則最高罰10萬。

新竹市議員廖子齊指出，自己過去實地走訪校園周邊與舊城區娃娃機店，發現部分店家陳設內容明顯不適合未成年人，甚至出現可改造的模型槍枝，對兒少造成潛在風險。他也曾反映，部分未納管的店家環境雜亂、菸味瀰漫，容易成為聚眾與治安死角，與市府推動舊城活化的目標背道而馳。

廖子齊表示，市府過去多以發函請學校「宣導提醒」的方式因應，實際效果有限，難以從源頭改善問題，其他縣市早已透過自治條例與聯合稽查，將娃娃機店納入校外巡邏與重點管理範圍，並有實際裁罰案例，呼籲市府應以自治條例建立跨局處管理機制，從商品內容、營業環境到消費者與兒少權益，一次到位規範。

新竹市政府表示，新竹市自助選物販賣事業管理自治條例即日起正式施行，將全面強化自助選物販賣事業（娃娃機店）管理，以保障兒少身心健康與消費者權益。

市府指出，竹市為全國第3個明文規定自助選物販賣事業營業場所須與國民中小學保持100公尺以上距離之縣市，相關規定並設有1年緩衝期，至2027年1月4日止。自2027年1月5日起，違反距離規定者，將依法命其停止經營自助選物販賣業務；如仍繼續營業者，將處2萬元以上、10萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

市府提醒，依自治條例第7條規定，商品內容、機台設置及消費者保障等管理事項，自條例公布日起即刻適用，無緩衝期。呼籲業者盡速完成自主管理與改善作業，並強調後續將持續加強稽查，對違規行為依法從嚴處理。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

新竹市學校周邊與舊城區多家娃娃機店，過去曾被發現機台內出現不適合兒少的商品。新竹市政府今宣布，新竹市自助選物販賣事業管理自治條例即日施行。圖／新竹市政府提供
新竹市學校周邊與舊城區多家娃娃機店，過去曾被發現機台內出現不適合兒少的商品。新竹市政府今宣布，新竹市自助選物販賣事業管理自治條例即日施行。圖／新竹市政府提供

娃娃機 新竹 小學 校園

延伸閱讀

馬來西亞人借觀光來台當車手 竹警逮5嫌均羈押

民眾黨2月內連四起出走！ 竹市樹下里長蔡志堅聲明退出民眾黨

竹市警打詐績效獲全國丙組冠軍 破獲外籍車手集團

竹市電動車11年暴增377倍 特斯拉年省近3萬免稅再延5年

相關新聞

獨／桃園「砂石車GPS認證」中央不認 廢土清運大塞車

國土署去年8月1日訂定新規，要求今年元旦起砂石車都需加裝GPS追蹤土方流向。然而原已實施GPS管理的桃園市，卻傳出未獲中...

桃園捷運棕線工程被質疑跳票 市府發文駁斥「空轉」

桃園捷運棕線綜合規畫前年報行政院核定通過，原定去年底動工，但遲無下文，民代質疑承諾跳票，網路撻伐聲音也不少；捷工局今表示...

竹市新制上路！娃娃機店須離學校100公尺以上 最高罰10萬

新竹市學校周邊與舊城區多家娃娃機店，過去曾被發現機台內出現不適合兒少的商品。新竹市政府今宣布，新竹市自助選物販賣事業管理...

新竹肉品市場推動國產羊肉溯源管理 執行成效獲評鑑特優殊榮

近年來食安議題頻傳，為了讓民眾安心買、安心吃，新竹肉品市場自去年起增加羊隻溯源管理，執行成效獲得肯定，榮獲「國產羊肉溯源...

苗栗三義勝興火車站苗49線停車格塗銷 鄉長憂心觀光交通打結

苗栗縣人氣景點三義鄉勝興火車站前苗49線因道路狹窄，公所周休二日及連續假期管制單向通行，單邊畫「T」字停車格，並收取清潔...

桃園觀音區社宅有譜 議員：也要加速規畫可負擔宅

桃園市人口增加，議員吳進昌指出，年輕人留在觀音區家鄉工作服務，但是也反映房價高不可攀，「現在房子真的買不起了啦」，市府應...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。