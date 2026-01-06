竹市新制上路！娃娃機店須離學校100公尺以上 最高罰10萬

新竹市學校周邊與舊城區多家娃娃機店，過去曾被發現機台內出現不適合兒少的商品。新竹市政府今宣布，新竹市自助選物販賣事業管理自治條例即日施行，竹市為全國第3明文規定娃娃機店需與國民中小學保持100公尺以上距離之縣市，否則最高罰10萬。

新竹市議員廖子齊指出，自己過去實地走訪校園周邊與舊城區娃娃機店，發現部分店家陳設內容明顯不適合未成年人，甚至出現可改造的模型槍枝，對兒少造成潛在風險。他也曾反映，部分未納管的店家環境雜亂、菸味瀰漫，容易成為聚眾與治安死角，與市府推動舊城活化的目標背道而馳。

廖子齊表示，市府過去多以發函請學校「宣導提醒」的方式因應，實際效果有限，難以從源頭改善問題，其他縣市早已透過自治條例與聯合稽查，將娃娃機店納入校外巡邏與重點管理範圍，並有實際裁罰案例，呼籲市府應以自治條例建立跨局處管理機制，從商品內容、營業環境到消費者與兒少權益，一次到位規範。

新竹市政府表示，新竹市自助選物販賣事業管理自治條例即日起正式施行，將全面強化自助選物販賣事業（娃娃機店）管理，以保障兒少身心健康與消費者權益。

市府指出，竹市為全國第3個明文規定自助選物販賣事業營業場所須與國民中小學保持100公尺以上距離之縣市，相關規定並設有1年緩衝期，至2027年1月4日止。自2027年1月5日起，違反距離規定者，將依法命其停止經營自助選物販賣業務；如仍繼續營業者，將處2萬元以上、10萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

市府提醒，依自治條例第7條規定，商品內容、機台設置及消費者保障等管理事項，自條例公布日起即刻適用，無緩衝期。呼籲業者盡速完成自主管理與改善作業，並強調後續將持續加強稽查，對違規行為依法從嚴處理。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康