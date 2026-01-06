快訊

獨／桃園「砂石車GPS認證」中央不認 廢土清運大塞車

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
今年起載運營建剩餘土石方清運作業的車輛必須裝設GPS，但全台1.5萬台砂石車僅有百台合規，民間工程元旦起恐怕被迫停工。示意圖。記者林澔一／攝影
今年起載運營建剩餘土石方清運作業的車輛必須裝設GPS，但全台1.5萬台砂石車僅有百台合規，民間工程元旦起恐怕被迫停工。示意圖。記者林澔一／攝影

國土署去年8月1日訂定新規，要求今年元旦起砂石車都需加裝GPS追蹤土方流向。然而原已實施GPS管理的桃園市，卻傳出未獲中央認可，須重新排隊等認證，導致廢棄土清運受阻。桃園市建管處對此證實「中央有自己的堅持」，將持續與中央協商。

過去新北、台中、桃園等縣市已要求裝設GPS及電子聯單，國土署去年訂頒「營建剩餘土石方產生源及處理地點運送證明文件及其格式」，將原先各縣市自訂的土石方管理規定統一。

新規要求工程出土到收容處理場所，無論是混凝土場、砂石場或建材行，都需要一份電子聯單，載明工程內容、運送路線、載運土質及數量。每台砂石車也必須加裝國土署審驗通過的GPS，以遏止業者不實繞場、製作假聯單及虛偽申報土石方數量。

然而桃園市原有的GPS系統卻未獲中央認可，必須與其他縣市一同重新排隊認證。據了解，此情況也影響到仰賴桃園清運車輛的其他縣市，導致廢土處理卡關。

建管處長莊敬權表示，內政部國土管理署今年1月1日起實施全流向管理新制，市府認同建立透明的數位追蹤機制是償還環境債的必要手段，也是營造產業轉型、邁向永續發展的關鍵，但目前全國審驗合格車輛約2500輛，與龐大需求落差甚大，導致大量合法車輛排不到認證無法上路，多處土資場因擔憂違規風險已停止收土，若不緩解這項瓶頸，全台基層建設將面臨停擺的危機。

他指出，桃園擁有9年GPS追蹤與電子聯單實務經驗，前年9月市府曾建議介接既有穩定系統，但中央為推動全國統一管理，建議業者改裝雙拋車機或更新軟體銜接，並表示需等今年1月1日上線後才視回饋討論介接。

莊敬權強調，土資場停收已衝擊各項工程，特別是地下室開挖中的工地，若因土方受阻停工，持續抽水可能導致地盤不穩，威脅周邊鄰房安全。市府會持續向中央反映，期盼提升審驗效率，在行政量能完備前提供務實的緩衝方案。

國土署 桃園 砂石

