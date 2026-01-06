新竹肉品市場推動國產羊肉溯源管理 執行成效獲評鑑特優殊榮

近年來食安議題頻傳，為了讓民眾安心買、安心吃，新竹肉品市場自去年起增加羊隻溯源管理，執行成效獲得肯定，榮獲「國產羊肉溯源制度評鑑」特優的殊榮，新竹肉品市場公司總經理詹皓智今天特別在主管會報獻獎，縣長楊文科感謝新竹肉品市場的努力，守護民眾吃得健康安全。

楊文科表示，推動溯源管理是為有效控管疫病、確保食肉安全，不僅守護民眾餐桌，也提升產業價值與競爭力。新竹肉品市場長期落實豬隻溯源制度，先前非洲豬瘟事件雖對民生與養豬產業造成衝擊，但因溯源機制完善，得以及時阻斷傳播鏈，保護產業發展，並加速恢復消費者對國產豬肉的信心。

新竹肉品市場指出，為了讓民眾購買到優質又新鮮的羊肉，新竹肉品市場配合中央畜產會政策，自去年起增加羊隻溯源管理，做好羊隻源頭管理，疫病監控。目前全國共有21處肉品市場，已有19處肉品市場參加羊隻溯源管理。

近年各肉品市場除了提供公平、公開的交易場所外，亦配合政府執行有關政策，包括防疫檢疫、調節毛豬供需、促進共同運銷制度及豬肉、羊肉溯源管理制度，以上皆為確保國人的食肉安全，建立消費者對國產生鮮肉品的信心，並區隔市場並提升產業價值。

全台灣羊隻飼養共1319場，其中新竹縣地區占24場；全台灣在養頭數為10萬8560頭，新竹地區占1194頭，雖然竹縣非羊隻主要生產地，僅占全台約2%左右，楊文科依然非常重視此溯源制度。若發生食安事件時「國產羊肉溯源管理」可快速追溯問題源頭。

民眾在購買國產羊肉前，可掃描「國產羊肉溯源標示牌」上的QR code，並輸入7碼溯源號碼(2碼屠宰場代號+5碼屠體溯源編號)，就能取得羊肉生產資訊(包括羊隻供應人及屠宰場等)。