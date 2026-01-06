苗栗三義勝興火車站苗49線停車格塗銷 鄉長憂心觀光交通打結

快訊

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣三義鄉勝興火車站前苗49線，公所單邊畫設停車格假日收費，衍生不少爭議，公所決定明天塗銷。記者范榮達／攝影
苗栗縣人氣景點三義鄉勝興火車站前苗49線因道路狹窄，公所周休二日及連續假期管制單向通行，單邊畫「T」字停車格，並收取清潔規畫，近來迭遭檢舉，公所決定取消管制、塗銷停車格，再視狀況滾動式檢討。

三義鄉勝興火車站過去是西部縱貫線最高點，山線鐵路改線後，車站附近有魚藤坪斷橋等古蹟，近年來行駛鐵路自行車，倘佯在山林之間，吸引國際觀光客，但車站唯一聯外的苗49線因路寬不夠，部分路段會車困難，公所2005年起周休二日及連續假期管制北向南單向通行，並單邊畫設停車格，過去收取一次50元清潔規費，近二、三年收100元，頻頻衍生爭議。

「一個星期被檢舉6次」！三義鄉長呂明忠表示，公所委請在地守望相助巡守隊協助疏導交通，但部分居民、遊客不斷檢舉公所無權管制單向交通，及畫停車格收費，甚至當面罵假警察，巡守隊員情何以堪？尤其縣府交通工務處、警方等相關單位都認定不合法。

呂明忠說，苗49線假日權宜的交管措施，公所1年收到約100萬元規畫，每年還要貼補50萬元左右，支出執勤、管理維護水電及公共設施等費用，交通部近年解釋不能巧立名目，以清潔費取代停車費，問題是苗49線路寬根本不足設停車格，公所預定明天塗銷，假日也不會管制單向通行。

他表示，今年春節連假2月14日至22日長達9天，勝興火車站勢必湧入大批遊客，交通將是一大考驗，公所會滾動式檢討苗49線「解禁」後的狀況，也希望縣府協助解決。

交工處指出，苗49線部分路寬僅4、5公尺，依苗栗縣道路管理自治條例不足設置停車格，近日內將勘察，畫設路邊禁止停車紅線，公所可以依實際需求，申請假日單向通行等交通疏導措施，也會依法有據。

