桃園觀音區社宅有譜 議員：也要加速規畫可負擔宅

桃園市人口增加，議員吳進昌指出，年輕人留在觀音區家鄉工作服務，但是也反映房價高不可攀，「現在房子真的買不起了啦」，市府應該加速社會住宅、可負擔住宅規畫。

吳進昌表示，市長張善政去年在就職3周年活動推出可負住宅新政策，都發局也著手擬訂相關自治條例，初步是規畫大眾運輸車站周邊新開發土地，他一直爭取觀音區也能規畫捷運，目前已經有從機捷A15大園站接客運園區，再延伸至草漯重劃區的規畫，並和捷工局等單位辦過會勘，過去和今年議會會期，會要求觀音區也要規畫可負擔住宅。

吳進昌說，爭取可負擔住宅的同時，也獲市府承諾規畫社會住宅，包括觀音區草福段劃出社會住宅基地預計興建121 戶，去年完成設計、今年開工，預計2030四年後完工；另外，新坡整開區、草漯文小用地也都進入都市計畫變更作業。

吳進昌強調，住宅政策最終還是要爭取可負擔住宅，讓年輕家庭、成家立業的人，有機會在觀音區安心住下來。

市府都發局曾說明，市長就職3周年提到可負擔住宅政策，以居住使用為核心，落實住宅「去商品化」的政策目標，避免炒房，可負擔住宅優先於捷運及鐵路場站周邊整體開發地區導入，幫助年輕家庭可利用大眾運輸就近工作，安心育兒，鼓勵家庭在桃園深根，可負擔宅可繼承，未來沒有需求或是想要更換其他住宅，一樣可以固定的價格，賣回給市府住都中心。