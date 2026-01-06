快訊

作家朱天文談侯孝賢失智後近況 揭2016年「出現病徵」一幕

iRobot破產被中國代工廠收購 專家指9年前就下錯一步棋

陳漢典Lulu婚紗照曝光！綜藝感沒了「根本韓劇畫報」

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園觀音區社宅有譜 議員：也要加速規畫可負擔宅

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市政府已經在草漯重劃區規畫社會住宅。記者鄭國樑／攝影
桃園市政府已經在草漯重劃區規畫社會住宅。記者鄭國樑／攝影

桃園市人口增加，議員吳進昌指出，年輕人留在觀音區家鄉工作服務，但是也反映房價高不可攀，「現在房子真的買不起了啦」，市府應該加速社會住宅、可負擔住宅規畫。

吳進昌表示，市長張善政去年在就職3周年活動推出可負住宅新政策，都發局也著手擬訂相關自治條例，初步是規畫大眾運輸車站周邊新開發土地，他一直爭取觀音區也能規畫捷運，目前已經有從機捷A15大園站接客運園區，再延伸至草漯重劃區的規畫，並和捷工局等單位辦過會勘，過去和今年議會會期，會要求觀音區也要規畫可負擔住宅。

吳進昌說，爭取可負擔住宅的同時，也獲市府承諾規畫社會住宅，包括觀音區草福段劃出社會住宅基地預計興建121 戶，去年完成設計、今年開工，預計2030四年後完工；另外，新坡整開區、草漯文小用地也都進入都市計畫變更作業。

吳進昌強調，住宅政策最終還是要爭取可負擔住宅，讓年輕家庭、成家立業的人，有機會在觀音區安心住下來。

市府都發局曾說明，市長就職3周年提到可負擔住宅政策，以居住使用為核心，落實住宅「去商品化」的政策目標，避免炒房，可負擔住宅優先於捷運及鐵路場站周邊整體開發地區導入，幫助年輕家庭可利用大眾運輸就近工作，安心育兒，鼓勵家庭在桃園深根，可負擔宅可繼承，未來沒有需求或是想要更換其他住宅，一樣可以固定的價格，賣回給市府住都中心。

觀音 社會住宅 大眾運輸

延伸閱讀

桃園捷運棕線工程被質疑跳票 市府發文駁斥「空轉」

馬載祿厚！桃園馬年春聯玩創意 搖搖馬福袋機關超吸睛

桃園、台中蓋巨蛋拚今年簽約 竹市孵蛋相中潛力場址

桃園小巨蛋遭批老舊髒 市府：已投入3.4億元改善

相關新聞

桃園捷運棕線工程被質疑跳票 市府發文駁斥「空轉」

桃園捷運棕線綜合規畫前年報行政院核定通過，原定去年底動工，但遲無下文，民代質疑承諾跳票，網路撻伐聲音也不少；捷工局今表示...

影／新竹縣務會議今年首次召開 楊文科：「簡政便民」是組織調整核心

今天是新竹縣縣務會議首次開會，新竹縣長楊文科表示，強調「簡政便民」是此次調整的核心，包含成立「數位發展處」與「高齡長照處...

桃園觀音區社宅有譜 議員：也要加速規畫可負擔宅

桃園市人口增加，議員吳進昌指出，年輕人留在觀音區家鄉工作服務，但是也反映房價高不可攀，「現在房子真的買不起了啦」，市府應...

馬載祿厚！桃園馬年春聯玩創意 搖搖馬福袋機關超吸睛

2026馬年到，桃市府今推出「馬載祿厚」與「馬吉來」兩款新春春聯，並再次邀請在地書法藝術家王鈺權親筆操刀。市長張善政表示...

未獲民眾黨議員提名 竹市樹下里長退黨參選

九合一選舉將於11月28日登場，民眾黨籍新竹市樹下里長蔡志堅日前宣布退黨，表態以無黨籍投入下屆香山區市議員選舉，據悉，蔡...

神隊友助攻！桃市消防局新坡分隊IKEA觀音廠演習 堆高機成救人神器

桃園市消防局第三救災救護大隊新坡分隊昨在IKEA的寶倉物流觀音廠進行火災演練，模擬倉儲上下貨作業時，不慎起火且有員工受困...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。