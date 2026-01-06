桃園捷運棕線工程被質疑跳票 市府發文駁斥「空轉」

桃園捷運棕線綜合規畫前年報行政院核定通過，原定去年底動工，但遲無下文，民代質疑承諾跳票，網路撻伐聲音也不少；捷工局今表示，流標的是捷運先期工程，主要內容為騎樓整平、陸橋拆除與路樹移植，與捷運興建工程無關，「桃園空轉」實屬不實指控。

桃園捷運棕線綜合規畫案2024年3月獲行政院核定，市長張善政曾感謝前行政院副院長鄭文燦與中央相關部會協助，允諾緊盯每個環節，加速工程進度，而市府捷運工程局2024年12月中旬也安排BR06、BR08站空間設計與行人動線踏勘，並稱基本設計檢討所需經費已送中央審議，目標2025年底動工。

今年1月2日，民進黨桃園市議員李宗豪在臉書指捷運棕線遲遲等不到開工，先期工程已連續流標4次，市府承諾已確定跳票。他表示，棕線是龜山最關鍵的軌道建設之一，距離行政院核定至今已超過一年，為何無法成功發包，市府有必要說明清楚。

除了民代質疑，網路近日也出現不少文章質疑捷運棕線工程進度，批評棕線「3度流標」、「桃園空轉」、「施政沒有效率」等語；對此，捷運工程局指網路批評是「不恰當的不實指控」。

桃園捷運局表示，棕線為市府捷運建設的重要政策，綜合規畫報告於2024年3月1日核定後，即啟動專案管理暨監造招標作業，同年5月15日決標、11月8日將經費送交通部審議，而交通部是2025年7月17日送工程會審議，但至今尚未核定。