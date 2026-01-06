桃園捷運棕線工程被質疑跳票 市府發文駁斥「空轉」
桃園捷運棕線綜合規畫前年報行政院核定通過，原定去年底動工，但遲無下文，民代質疑承諾跳票，網路撻伐聲音也不少；捷工局今表示，流標的是捷運先期工程，主要內容為騎樓整平、陸橋拆除與路樹移植，與捷運興建工程無關，「桃園空轉」實屬不實指控。
桃園捷運棕線綜合規畫案2024年3月獲行政院核定，市長張善政曾感謝前行政院副院長鄭文燦與中央相關部會協助，允諾緊盯每個環節，加速工程進度，而市府捷運工程局2024年12月中旬也安排BR06、BR08站空間設計與行人動線踏勘，並稱基本設計檢討所需經費已送中央審議，目標2025年底動工。
今年1月2日，民進黨桃園市議員李宗豪在臉書指捷運棕線遲遲等不到開工，先期工程已連續流標4次，市府承諾已確定跳票。他表示，棕線是龜山最關鍵的軌道建設之一，距離行政院核定至今已超過一年，為何無法成功發包，市府有必要說明清楚。
除了民代質疑，網路近日也出現不少文章質疑捷運棕線工程進度，批評棕線「3度流標」、「桃園空轉」、「施政沒有效率」等語；對此，捷運工程局指網路批評是「不恰當的不實指控」。
桃園捷運局表示，棕線為市府捷運建設的重要政策，綜合規畫報告於2024年3月1日核定後，即啟動專案管理暨監造招標作業，同年5月15日決標、11月8日將經費送交通部審議，而交通部是2025年7月17日送工程會審議，但至今尚未核定。
「先期工程只是整個工程的一小部分。」捷運局強調，在經費審議尚未通過、主體工程無法決標的情形下，先期工程主要是進行捷運站周邊人本交通改善，包括騎樓整平、集盛陸橋拆除及路樹移植等內容，軌道建設本身仍有賴中央核定經費。此外，棕線列車將駛入綠線北機廠保的維修軌已在施作，在迴龍站轉乘的基礎設施也在開挖，「空轉」一說是毫無求證的說詞。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言