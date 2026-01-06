馬載祿厚！桃園馬年春聯玩創意 搖搖馬福袋機關超吸睛

快訊

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃市府今推出「馬載祿厚」與「馬吉來」兩款新春春聯。記者朱冠諭／攝影
桃市府今推出「馬載祿厚」與「馬吉來」兩款新春春聯。記者朱冠諭／攝影

2026年到，桃市府今推出「馬載祿厚」與「馬吉來」兩款新春春聯，並再次邀請在地書法藝術家王鈺權親筆操刀。市長張善政表示，今年春聯不僅結合閩南語諧音趣味，「元氣搖搖馬」福袋、紅包袋還融入動態機關設計，展現桃園將創意融入設計的軟實力，為即將登場的「2026台灣設計展」暖身。

為迎接馬年到來，張善政、議長邱奕勝、王鈺權、樂天女孩琳妲、熊霓今在市府記者會展示「馬載祿厚」、「馬吉來」兩款春聯及「元氣搖搖馬」造型福袋、紅包袋，寓意福氣隨馬奔騰、好運連連。

今年兩款春聯由王鈺權揮毫創作，第一款「馬載祿厚」將「馬」字化為昂首奔騰的駿馬，筆勢動感十足，並結合閩南語諧音「明仔載厚好」，寄託對未來一年的期盼；「馬吉來」以雄健厚實的筆龍呈現、氣勢十足，象徵馬年吉祥到來。

除春聯外，市府也發表馬年創意福袋與紅包袋。「元氣搖搖馬」福袋造型來自童年記憶中的搖搖馬，搭配立體底座，可放置於桌上搖擺；馬背上設計可轉動的金元寶與硬幣機關，寓意「馬上賺錢」、財源滾滾；紅包袋則搭配可轉動的「元氣搖搖馬」元素，增添動感與趣味。

張善政表示，2026台灣設計展將在桃園舉辦，透過此次馬年新春禮品發表會，展現桃園將創意、設計力融入生活日常，歡迎全國民眾走進桃園，感受城市設計美學與創意能量。

市府表示，自1月21日起，「馬載祿厚」春聯可至桃市府1樓服務台、各區衛生所、地政與戶政事務所，及桃園、中壢、高鐵桃園站等3處旅遊服務中心，共計60處據點索取；「馬吉來」春聯則配送至桃園13區公所。春節期間，張善政將走訪桃園各大宮廟祈福參香，並發放福袋，和市民一同迎接新年。

桃市府今推出「馬載祿厚」與「馬吉來」兩款新春春聯，市長張善政也和局處首長們一起揮毫新春願望。記者朱冠諭／攝影
桃市府今推出「馬載祿厚」與「馬吉來」兩款新春春聯，市長張善政也和局處首長們一起揮毫新春願望。記者朱冠諭／攝影
桃市府今推出「馬載祿厚」與「馬吉來」兩款新春春聯，此外「元氣搖搖馬」福袋、紅包袋還融入動態機關設計。記者朱冠諭／攝影
桃市府今推出「馬載祿厚」與「馬吉來」兩款新春春聯，此外「元氣搖搖馬」福袋、紅包袋還融入動態機關設計。記者朱冠諭／攝影

桃園 設計

