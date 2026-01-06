新竹縣務會議今年首次召開 楊文科：「簡政便民」是組織調整核心

快訊

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
今天是新竹縣縣務會議首次開會，新竹縣長楊文科表示，強調「簡政便民」是此次調整的核心。記者郭政芬／攝影
今天是新竹縣縣務會議首次開會，新竹縣長楊文科表示，強調「簡政便民」是此次調整的核心，包含成立「數位發展處」與「高齡長照處」，以及過去「都市計畫」與「建築管理」業務分屬不同單位，此次調整合併，可在產發處來做，節省流程，原有的「交通旅遊處」也正式改名為「交通處」，整合道路的規畫、設計、施工跟管理。

楊文科指出，縣府近期已進行組織調整，其中最重要的變革包括新成立「數位發展處」與「高齡長照處」，以因應數位治理與高齡社會需求。他也提到，過去分開的「都市計畫」與「建管」業務，已整併至產業發展處辦理，未來可在產發處直接發照，藉此節省流程與不必要的簽核程序，提升行政效率，他形容這是一項重要突破。

此外，楊文科說明，原有的「交旅處」已調整為「交通處」，重新定位為專業交通單位，將交通規畫、道路設計、施工及管理等業務整合為單一體系，以提升整體治理效能。縣府將持續加強交通安全相關工作，特別是針對交通事故A1死亡人數，進一步強化宣導與改善作為。

楊文科強調，新年新開始，透過局處職能調整與組織優化，縣府將朝既定方向持續努力，期盼團隊共同為新竹縣發展打拚。

產業發展處長陳偉志表示，因應建築管理科整併至產業發展處，為簡政便民、整合業務，預計自今年4月1日起，將「建築物開放空間審查」與「都市設計審議」併案審查，統一由竹縣都市設計審議委員會審議，透過整合流程提升審議效率並兼顧設計品質，同時簡化一案多審情形，加速開發案件審查，提升公共空間整體品質與公共性。

此外，考量建管人力不足及業務量持續增加，陳偉志指出，正規畫建立委外查驗機制，研議將「建築物使用執照竣工查驗」委託專業技師公會辦理的可行性，以明確責任分工、提升施工安全與品質，同時簡化行政流程、加快審查速度，縮短建案取得使照時程，藉此提升建管行政效率並達到簡政便民。

