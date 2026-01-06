神隊友助攻！桃市消防局新坡分隊IKEA觀音廠演習 堆高機成救人神器

桃園市消防局第三救災救護大隊新坡分隊昨在IKEA的寶倉物流觀音廠進行火災演練，模擬倉儲上下貨作業時，不慎起火且有員工受困，新坡消防隊員與廠方攜手，由員工操作高空作業車協助將受困高處者救援，完美展現公私協力救災默契，大幅提升大型倉儲安全。

桃園身為物流重鎮，倉儲空間廣大且貨品密集，一旦發生火災極易產生「煙囪效應」導致迅速延燒，新坡分隊這次演練，是以物流中心內部因作業不慎引發火災，濃煙迅速擴散，分隊接獲通報後，立即出動消防、救護人車趕赴現場，執行火勢控制、人命救助、傷患救護與現場指揮等任務，並與物流中心內部人員進行通報、疏散及應變協調。

寶倉物流也自行啟動自衛消防編組，落實初期應變及人員引導疏散，第一時間通報並引導員工疏散；演練亮點在於「高空作業車」的協同運用，消防員據報到場後，熟練運用破壞器材、消防戰術及救護設備，展現平時訓練成果，並在廠方具有操作機械資格的員工駕駛高空作業車，協助消防員完成高處人命搜救，充分展現消防單位與企業間即時協調、警民合作的救災模式。

分隊長鄧力嘉說，大型物流中心空間廣大、物品堆放密集，一旦發生火災，極易迅速延燒，藉由定期實地演練，可提前發現潛在風險，強化消防與業者間的溝通與默契，確保災害發生時，能即時且有效搶救，降低人命與財產損失。