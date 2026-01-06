神隊友助攻！桃市消防局新坡分隊IKEA觀音廠演習 堆高機成救人神器

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
桃園市消防局第三救災救護大隊新坡分隊昨在IKEA的寶倉物流觀音廠進行火災演練，強化大型物流倉儲場所的災害應變能力。圖／桃市消防局第三大隊新坡分隊提供
桃園市消防局第三救災救護大隊新坡分隊昨在IKEA的寶倉物流觀音廠進行火災演練，強化大型物流倉儲場所的災害應變能力。圖／桃市消防局第三大隊新坡分隊提供

桃園市消防局第三救災救護大隊新坡分隊昨在IKEA的寶倉物流觀音廠進行火災演練，模擬倉儲上下貨作業時，不慎起火且有員工受困，新坡消防隊員與廠方攜手，由員工操作高空作業車協助將受困高處者救援，完美展現公私協力救災默契，大幅提升大型倉儲安全。

桃園身為物流重鎮，倉儲空間廣大且貨品密集，一旦發生火災極易產生「煙囪效應」導致迅速延燒，新坡分隊這次演練，是以物流中心內部因作業不慎引發火災，濃煙迅速擴散，分隊接獲通報後，立即出動消防、救護人車趕赴現場，執行火勢控制、人命救助、傷患救護與現場指揮等任務，並與物流中心內部人員進行通報、疏散及應變協調。

寶倉物流也自行啟動自衛消防編組，落實初期應變及人員引導疏散，第一時間通報並引導員工疏散；演練亮點在於「高空作業車」的協同運用，消防員據報到場後，熟練運用破壞器材、消防戰術及救護設備，展現平時訓練成果，並在廠方具有操作機械資格的員工駕駛高空作業車，協助消防員完成高處人命搜救，充分展現消防單位與企業間即時協調、警民合作的救災模式。

分隊長鄧力嘉說，大型物流中心空間廣大、物品堆放密集，一旦發生火災，極易迅速延燒，藉由定期實地演練，可提前發現潛在風險，強化消防與業者間的溝通與默契，確保災害發生時，能即時且有效搶救，降低人命與財產損失。

三大隊長吳家豪表示，災害往往來得又快又急，平時多一分演練，災害發生時就能少一分風險，未來各分隊將持續結合轄內重要場所辦理搶救演練，提升整體防災韌性，守護市民生命財產安全。

桃園市消防局第三救災救護大隊新坡分隊昨在IKEA的寶倉物流觀音廠進行火災演練，強化大型物流倉儲場所的災害應變能力。圖／桃市消防局第三大隊新坡分隊提供
桃園市消防局第三救災救護大隊新坡分隊昨在IKEA的寶倉物流觀音廠進行火災演練，強化大型物流倉儲場所的災害應變能力。圖／桃市消防局第三大隊新坡分隊提供
這次由廠方具有操作機械資格的員工駕駛高空作業車，協助消防員完成高處人命搜救，充分展現消防單位與企業間即時協調、警民合作的救災模式。圖／桃市消防局第三大隊新坡分隊提供
這次由廠方具有操作機械資格的員工駕駛高空作業車，協助消防員完成高處人命搜救，充分展現消防單位與企業間即時協調、警民合作的救災模式。圖／桃市消防局第三大隊新坡分隊提供
桃園市消防局第三救災救護大隊新坡分隊昨在IKEA的寶倉物流觀音廠進行火災演練，這次演練亮點在於「高空作業車」的協同運用。圖／桃市消防局第三大隊新坡分隊提供
桃園市消防局第三救災救護大隊新坡分隊昨在IKEA的寶倉物流觀音廠進行火災演練，這次演練亮點在於「高空作業車」的協同運用。圖／桃市消防局第三大隊新坡分隊提供

物流 火災 災害

延伸閱讀

台南救護員執勤遭「鄰居」醉漢攻擊 左手掌挫傷提告

新坡消防前進物流中心逼真演練 提升第一線人員應變能力

半夜惡火燒輪胎倉庫 彰化消防局動員8分隊逾1小時滅火

高保額旅綜險 出國神隊友

相關新聞

要拚演唱會經濟！桃園新巨蛋Q2招商 專家點出成敗關鍵

桃園去年喊出在中壢體育園區蓋大巨蛋，巨蛋示意圖近日也在市長就職3周年活動曝光。市府預計引進超過335億元民間資金，打造全...

未獲民眾黨議員提名 竹市樹下里長退黨參選

九合一選舉將於11月28日登場，民眾黨籍新竹市樹下里長蔡志堅日前宣布退黨，表態以無黨籍投入下屆香山區市議員選舉，據悉，蔡...

神隊友助攻！桃市消防局新坡分隊IKEA觀音廠演習 堆高機成救人神器

桃園市消防局第三救災救護大隊新坡分隊昨在IKEA的寶倉物流觀音廠進行火災演練，模擬倉儲上下貨作業時，不慎起火且有員工受困...

桃園區市議員3黨參選爆炸 綠營初選先開跑

進入2026年桃園市議員選舉，桃園區現任12席市議員，國民黨副議長李曉鐘宣布交棒女兒李凱倫之外，另現任11席議員全都爭取連任，國民黨提名「6+1」席，民進黨提名5席，民眾黨提名1席，3黨相繼展開初選、提名或徵召選將作業，綠營本月26日率先進行初選領表登記作業，為年底選戰鳴槍開跑。

苗縣府爭取五項文化資產計畫 獲文化部核定補助逾5千萬元

苗栗縣政府持續推動文化資產保存與調查工作，近期成功爭取文化部文化資產局核定補助五項文化資產相關計畫，核定總經費6352萬...

鍾東錦頒揚運動績優選手教練 炮打中央在教育與醫療虧欠苗栗

苗栗縣長鍾東錦今天在國際會議廳接見表揚績優運動選手與教練188人，共頒發104萬餘元獎勵金，肯定選手與教練以堅強實力，擦...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。