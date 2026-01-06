未獲民眾黨議員提名 竹市樹下里長退黨參選

九合一選舉將於11月28日登場，民眾黨籍新竹市樹下里長蔡志堅日前宣布退黨，表態以無黨籍投入下屆香山區市議員選舉，據悉，蔡疑因未獲黨內提名而退出。苗栗縣第二選區、第四選區議員下屆席次則將以今年5月底人口為準，若有變化，將牽動地方選舉布局。

新竹市是民眾黨重要本命區，民眾黨去年10月底召開中央會員會，核定2026縣市議員第一波提名人選，新竹市東區李國璋、宋品瑩及香山區葉國文。除葉國文以外，李與宋皆為現任議員。

不過，新竹市樹下里長蔡志堅近日宣布退出民眾黨，要以無黨籍參選今年底香山區市議員，是民眾黨近2個月退黨的第4人。蔡說，深耕香山基層，發現政黨框架與立場反而成為他與不同聲音溝通的隔閡，他決定離開政黨，希望能更自由串連資源、客觀監督市政，並感謝民眾黨曾給予他舞台。

民眾黨新竹黨部執行長顏仕昂說，針對個別選區候選人的選戰規畫，民眾黨始終堅持公平、公正、公開的評選程序，透過機制，為每個選區評選出最合適的人選。

苗栗縣目前議員38席，其中第二選區（銅鑼鄉、三義鄉、西湖鄉）3席，第四選區（竹南鎮、後龍鎮、造橋鄉）9席。縣選委會與縣府估算目前人口數，發現第四選區人口持續成長，與第二選區差距持續縮小，下屆席次是否變化，將以今年5月底人口數為準。

地方人士指出，第二選區現有3名議員羅貴星、黃芳椿及黎尚安，各有三義鄉、銅鑼鄉及西湖鄉地緣，如果減1席，議員選舉競爭將更激烈，勢必影響選舉布局。