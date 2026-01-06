聽新聞
0:00 / 0:00

未獲民眾黨議員提名 竹市樹下里長退黨參選

聯合報／ 記者王駿杰范榮達／連線報導

九合一選舉將於11月28日登場，民眾黨籍新竹市樹下里長蔡志堅日前宣布退黨，表態以無黨籍投入下屆香山區市議員選舉，據悉，蔡疑因未獲黨內提名而退出。苗栗縣第二選區、第四選區議員下屆席次則將以今年5月底人口為準，若有變化，將牽動地方選舉布局。

新竹市是民眾黨重要本命區，民眾黨去年10月底召開中央會員會，核定2026縣市議員第一波提名人選，新竹市東區李國璋、宋品瑩及香山區葉國文。除葉國文以外，李與宋皆為現任議員。

不過，新竹市樹下里長蔡志堅近日宣布退出民眾黨，要以無黨籍參選今年底香山區市議員，是民眾黨近2個月退黨的第4人。蔡說，深耕香山基層，發現政黨框架與立場反而成為他與不同聲音溝通的隔閡，他決定離開政黨，希望能更自由串連資源、客觀監督市政，並感謝民眾黨曾給予他舞台。

民眾黨新竹黨部執行長顏仕昂說，針對個別選區候選人的選戰規畫，民眾黨始終堅持公平、公正、公開的評選程序，透過機制，為每個選區評選出最合適的人選。

苗栗縣目前議員38席，其中第二選區（銅鑼鄉、三義鄉、西湖鄉）3席，第四選區（竹南鎮、後龍鎮、造橋鄉）9席。縣選委會與縣府估算目前人口數，發現第四選區人口持續成長，與第二選區差距持續縮小，下屆席次是否變化，將以今年5月底人口數為準。

地方人士指出，第二選區現有3名議員羅貴星、黃芳椿及黎尚安，各有三義鄉、銅鑼鄉及西湖鄉地緣，如果減1席，議員選舉競爭將更激烈，勢必影響選舉布局。

延伸閱讀

馬來西亞人借觀光來台當車手 竹警逮5嫌均羈押

竹市消防獲雙料大獎 奪台灣服務創新獎成全國唯一獲獎政府機關

民眾黨2月內連四起出走！ 竹市樹下里長蔡志堅聲明退出民眾黨

竹市警打詐績效獲全國丙組冠軍 破獲外籍車手集團

相關新聞

要拚演唱會經濟！桃園新巨蛋Q2招商 專家點出成敗關鍵

桃園去年喊出在中壢體育園區蓋大巨蛋，巨蛋示意圖近日也在市長就職3周年活動曝光。市府預計引進超過335億元民間資金，打造全...

未獲民眾黨議員提名 竹市樹下里長退黨參選

九合一選舉將於11月28日登場，民眾黨籍新竹市樹下里長蔡志堅日前宣布退黨，表態以無黨籍投入下屆香山區市議員選舉，據悉，蔡...

神隊友助攻！桃市消防局新坡分隊IKEA觀音廠演習 堆高機成救人神器

桃園市消防局第三救災救護大隊新坡分隊昨在IKEA的寶倉物流觀音廠進行火災演練，模擬倉儲上下貨作業時，不慎起火且有員工受困...

桃園區市議員3黨參選爆炸 綠營初選先開跑

進入2026年桃園市議員選舉，桃園區現任12席市議員，國民黨副議長李曉鐘宣布交棒女兒李凱倫之外，另現任11席議員全都爭取連任，國民黨提名「6+1」席，民進黨提名5席，民眾黨提名1席，3黨相繼展開初選、提名或徵召選將作業，綠營本月26日率先進行初選領表登記作業，為年底選戰鳴槍開跑。

苗縣府爭取五項文化資產計畫 獲文化部核定補助逾5千萬元

苗栗縣政府持續推動文化資產保存與調查工作，近期成功爭取文化部文化資產局核定補助五項文化資產相關計畫，核定總經費6352萬...

鍾東錦頒揚運動績優選手教練 炮打中央在教育與醫療虧欠苗栗

苗栗縣長鍾東錦今天在國際會議廳接見表揚績優運動選手與教練188人，共頒發104萬餘元獎勵金，肯定選手與教練以堅強實力，擦...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。