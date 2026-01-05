要拚演唱會經濟！桃園新巨蛋Q2招商 專家點出成敗關鍵

桃園去年喊出在中壢體育園區蓋大巨蛋，巨蛋示意圖近日也在市長就職3周年活動曝光。市府預計引進超過335億元民間資金，打造全台首座專為大型演唱會設計的2萬至2.5萬席專業場館，並在今年第二季招商、年底完成簽約。專家則指出，票房產值雖可觀，但需考量整體布局，以免加劇交通與財政壓力。

桃園現有展演場館多難符合大型演唱會規模。其中，建於1993年的桃園巨蛋交通不便、出入口難運進大型舞台設備。2021年完工的陽光劇場僅可容納1萬5000人，常面臨噪音爭議。樂天桃園棒球場雖已投入上億改善排水等問題，但因是戶外場地，跨年等活動常被大雨攪局。

為解決場館不足問題，市府規畫占地9公頃的中壢體育園區，總建築量體預計超過13.6萬坪。體育局長許彥輝表示，園區將採用BOT模式推動，核心規畫包含大型室內多功能體育館、購物中心及公共停車場等設施。

許彥輝說，各類型運動賽事蓬勃發展，市府希望能藉由新的多功能場館滿足桃園舉辦國際賽事的需求，也盼提案廠商可針對演唱會部分多付出一些硬體成本，將新巨蛋規畫為全台首座專為大型演唱會設計的2萬至2.5萬席專業場館。

他指出，大巨蛋作為多功能場館，須藝文與體育功能並用，才能維持場館營運的經濟效益，但以台北大巨蛋為例，許多演唱會單位反映音響設備的配置和懸掛方式不符合需求，歌迷也很常被音響聲轟炸，因此未來在廠商投案階段，市府會特別與投資方討論技術細節，要求改善音響和展演設備，避免類似問題重演。

開南大學資傳系助理教授趙哲聖表示，以2萬至2.5萬席的場館規模而言，理論上可承接國際巡演、跨年演唱會、電競賽事與大型展演，若以一年25至30場大型活動、平均票價2500元、7成上座率估算，票房產值相當可觀，然而票房收益主要由主辦單位與藝人吸收，地方政府真正能回收的，取決於場租、抽成與稅收制度設計。

趙哲聖說，真正影響效益成敗的關鍵，在於旅遊外溢效益與交通承載能力，桃園若能結合國際機場優勢，發展「演唱會＋短期旅遊」模式，確實潛力十足，但相較台北與高雄皆有成熟捷運系統可快速疏運人潮，桃園道路狹小、大眾運輸尚未完全成網，若未同步交通管制，演唱會人潮恐無法轉化為城市好感，還可能引發民怨，抵銷經濟效益。

「桃園巨蛋的成敗，不在於建不建。」趙哲聖直言，市府應以「交通先行、營運專業、觀光整合」為前提規畫，唯有將場館建設納入整體布局中，巨蛋才可能成為帶動城市發展的引擎。