立委萬美玲（左）兒子佀廣洋參加國民黨桃園區市議員初選。圖：取自佀廣洋臉書

進入2026年桃園市議員選舉，桃園區現任12席市議員，國民黨副議長李曉鐘宣布交棒女兒李凱倫之外，另現任11席議員全都爭取連任，國民黨提名「6+1」席，民進黨提名5席，民眾黨提名1席，3黨相繼展開初選、提名或徵召選將作業，綠營本月26日率先進行初選領表登記作業，為年底選戰鳴槍開跑。

桃園市議會副議長李曉鐘（右）女兒李凱倫表態參加桃園區市議員選舉。圖：曾增勳攝

2026年九合一選舉確定，國民黨桃園市長張善政尋求連任定於一尊，民進黨徵名提名未定，外界咸認總統府副秘書長何志偉出線機會大。相形之下，桃園市議員選舉各黨競爭激烈，其中桃園區市議員競爭選將多，國民黨規畫提名7（6+1）席，藍營現任優先規定下，現任林政賢、詹江村、陳美梅、黃婉如、凌濤、張碩芳6人尋求連任可望提名，李曉鐘退休留下1席，目前立委萬美玲兒子佀廣洋表達參加國民黨初選，其他有意藍營初選人選未定，另無黨籍朱永煇打出律師團服務參選，李凱倫以無黨籍身分隨父親李曉鐘勤跑基層和社團尋求支持。

前市議員簡智翔表態參加民進黨桃園區市議員初選捲土重來。圖：取自簡智翔臉書

民進黨桃園區市議員提名5席，市黨部將在本月26日起進行初選領表登記，現任黃家齊、李光達、黃瓊慧、余信憲4席尋求連任，積極備戰初選，李光達、黃家齊表示，現任也是依規定全力拚黨內初選。外傳2022年市議員落選頭李柏瑟、前市議員簡智翔均有意捲土重來，簡智翔今天表態參加初選「我會領表登記參加初選提名」，還有外界點名可能參加初選的萬能科大助理教授、前民進黨市黨部執行長謝瑞明及參選市議員失利的妻子朱智菁兩人，謝瑞明說，他與朱智菁夫妻兩人目前專心事業和經營社團，「參選機率低」。

民眾黨繼第一波中壢、八德、龜山3選區市議員開放初選後，中壢區張清俊、林昭印、毛嘉慶3人，八德區林晏良、江沛育2人及龜山區高華宏、曾妍潔2人，合計3選區7人登記初選，民眾黨另規畫桃園、平鎮選區市議員提名初選，其中桃園區若無人登記初選，外傳可能徵召提名民眾黨前發言人徐千晴參選，黨內人士說，桃園、平鎮其他選區是否徵召提名，將視後續黨內協調作業。

退將桃園區市議員于北辰為桃園區唯一現任無黨籍市議員，2022年首次當選市議員，今年積極尋求連任，丁北辰經常參加政論節目，色彩偏綠，桃園區綠營黨內人士表示，市黨部這次採取保守務實提名5席，黨內4席尋求連任，再增加提名1席，擴大問政增空間，未必禮讓于北辰，參選人需各自憑本事尋求當選。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園區市議員3黨參選爆炸 綠營初選先開跑