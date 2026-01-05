苗縣府爭取五項文化資產計畫 獲文化部核定補助逾5千萬元

苗栗縣政府持續推動文化資產保存與調查工作，近期成功爭取文化部文化資產局核定補助五項文化資產相關計畫，核定總經費6352萬元，其中中央補助款達5356萬7000元，將有效提升苗栗縣文化資產保存與管理量能。

縣府文化觀光局指出，這次中央核定補助計畫包括「苗栗縣苑裡鎮、通霄鎮、後龍鎮有形文化資產普查計畫」、「歷史建築通霄神社社務所（含參道）及拜殿緊急搶修工程」、「115年度苗栗縣文資防護專業服務中心計畫」、「苗栗縣南庄事件史蹟場域調查暨保存維護計畫」及「苗栗縣史蹟文化景觀普查計畫（第一期）」。

局長林彥甫指出，這五項文化資產相關計畫，涵蓋文化資產普查、修復、防護及史蹟調查等面向，透過系統性盤點與專業服務，可強化文化資產的保存，為後續指定、登錄及活化利用奠定良好基礎。之後，將依計畫期程推動各項調查與工程，並與文化部文化資產局及地方單位合作，確保計畫如期完成，持續守護苗栗縣珍貴的文化資產。

縣長鍾東錦則表示，文化資產是地方歷史與文化的重要根基，此次五項計畫獲核定，對文化資產保存工作助益良多，尤其通霄神社社務所因建築老舊且工程延宕多年，已有安全疑慮，縣府將與通霄鎮公所全力配合，盡速推動緊急搶修工程，確保歷史建築獲得妥善保存。