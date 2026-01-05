鍾東錦頒揚運動績優選手教練 炮打中央在教育與醫療虧欠苗栗

苗栗縣長鍾東錦今天在國際會議廳接見表揚績優運動選手與教練188人，共頒發104萬餘元獎勵金，肯定選手與教練以堅強實力，擦亮體育大縣招牌；但對於中央以財劃法為由，後續不再補助新建教室經費，他也藉機公開表達強烈不滿，炮轟中央在教育與醫療虧欠苗栗。

苗栗縣運動好手近4個月在各項賽事中屢獲佳績，相繼在15項全國賽事的9種運動項目穿金戴銀，囊括了37金、44銀、35銅的亮麗成績。不過，近日教育部卻來文表示，因牽涉財劃法相關條文，後續對於地方政府爭取新建教室的經費將不再補助，使原本充滿喜氣的頒獎典禮，瀰漫些許火藥味。

教育處表示，這一紙公文可能使縣府爭取頭份國中新建30間教室，以及文中3和文7校舍工程，即使部分已進入規畫階段，也都面臨「前途未卜」窘境，正研擬因應對策。

會中，鍾東錦更不諱言「看到這份公文嚇了一跳，也非常火大！」他怒批中央連苗栗縣在財劃法的財政分級都弄不清楚，其實不見得完全反對民進黨的版本，但重點是要把數字開誠佈公，而不是只向立委施壓，這樣反而使政治亂了套；所謂政治應該可以協商的，否則大家都將陷入痛苦之中。

他舉例說，苗栗縣上繳稅款多、分配到的額度卻比屏東、嘉義更少，明顯是個被虧待的縣市；在醫療品質方面，他希望在苗栗的北、中、南都有高醫療水準的醫療院所「強強聯合」，但部立醫院的重症和癌症大樓卻延宕5年，醫療品質偏弱，衛福部有責任和義務專案輔導加速升級；在教育領域方面，縣內沒有讓學子嚮往、羨慕的高中和大專院校，也令人不可思議，呼籲地方各界攜手力挽狂瀾。

今天接受表揚的績優選手和教練，是從114年9至12月期間南征北討，涵蓋田徑、跆拳、柔道、空手道、角力、躲避球、舞蹈、排球及競技疊杯等9種運動項目，累計贏得116面獎牌，共頒給188名選手和教練計104萬650元獎勵金。

葉芯慧強調，縣府將持續推動體育發展，今年預計再編列2800萬元獎勵金，以鼓勵為台灣也為苗栗爭光的優秀選手和教練。