桃園小巨蛋遭批老舊髒 市府：已投入3.4億元改善

中央社／ 桃園5日電

台灣職籃球星在YouTube節目中批評桃園市立綜合體育館設施老舊，引發外界關注。桃園市體育局今天說，已在去年投入新台幣3.4億元辦理整體改善工程，預計今年第3季完工。

台灣職籃球星林書緯、張宗憲日前在YouTube頻道節目中討論台灣各地籃球場館體驗，林書緯最不喜歡的場館是桃園小巨蛋、感覺「髒髒的」；張宗憲則認為桃園小巨蛋場地老舊、廁所很髒。

民進黨籍桃園市議員黃瓊慧說，她實際走訪後發現小巨蛋廁所壞了沒修、傳出惡臭，希望桃園市政府不要只聚焦新建大巨蛋，小巨蛋也要做好維護管理。

桃園市體育局表示，桃園市立綜合體育館（桃園小巨蛋）啟用至今已逾32年，在硬體設計上確實面臨挑戰，這次以承辦115年全民運動會為契機，爭取並投入3.4億元辦理整體及周邊環境改善計畫。

體育局表示，修繕工程包括全面翻新場內地坪與觀眾席區域、升級空調與機電設備、改善室內通風與溫控環境，室內整修工程將著重於球員休息室、廁所，以及天花板與牆面、照明及指標系統的全面更新，戶外景觀改善工程則將優化場館周邊環境與行人動線。

體育局表示，整體改善工程預計今年第3季完工，轉變後的綜合體育館將具備容納1萬2000人室內活動的能力，轉型為兼具全民運動、專業競賽與文化展演的現代化綜合型場館。

體育館 桃園 小巨蛋

