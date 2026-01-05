南苗市場停車場試營運爆免費停車亂象 市長目睹研議改善

快訊

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市南苗市場停車場春節後才要收費，停車場綠底人行道，近來出現停滿整排汽車亂象。本報資料照片
苗栗市南苗市場停車場試營運免收費，一些市民抱怨看得到、停不到，市長余文忠曝清晨4點停車場已有1．20輛貨車占停，今天協調攤商自律，並研議加設限高裝置，停車位留給真正買菜需求的民眾。

南苗市場停車場設置202個機車停車格、67個汽車停車格，試營運春節前停車免收費，近日天氣寒冷，部分民眾開車買菜，發現停車位遭長時間占停，還是一位難求，引發地方熱烈議論，余文忠今天一早召集公所產業發展課、南苗市場管理協會等相關單位人員協調。

余文忠說，南苗市場停車場好不容易拆除國產署及軍方閒置千坪土地圍籬，物盡其利提供買菜民眾停車，試營運期間關心使用狀況，結果清晨4點就有1、20輛貨車停放，占了幾近停車場汽車停車的近三分之一，另有反映南苗市場是早市，下午3點以後，還有車子進入停放，顯然並非買菜而來。

今天協調共識，因停車場目前仍屬試營運階段，臨時停車場登記證尚在申請中，未核定前依法無法收費，相關管理方式市公所持續滾動調整，請市場攤商自律，營業用的貨車不要長時間占停，研議設置1.9 公尺以下限高設施，或開始收費前，汽車停車位僅於早市時段開放，其餘時段管制不開放。

