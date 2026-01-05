苗栗縣議員選區席次變動？現階段設算公式暫無變動

地方選舉今年11月28日登場，苗栗縣區域議員選區席次是否變動備受關注，尤其是第二選區、第四選區減增，將牽動選舉布局，現階段依據設算公式席次維持不變，不過，必須以今年5月底人口為準，仍有待進一步觀察。

苗栗縣38席議員，其中山地原住民、平地原住民各1席，6個區域議員36席，目前第二選區銅鑼鄉、三義鄉、西湖鄉3席，第四選區竹南鎮、後龍鎮、造橋鄉9席，第四選區因人口持續成長，下屆議員是否壓縮到第二選區議員席次，備受地方政壇注目。

縣選舉委員會、縣政府根據目前人口數設算，選出1名議員基本人口數後，所餘人口數，第二選區還是比第四選區多1900多人，但兩個選區差距持續縮小，公職人員選舉罷免法規定人口數計算，以選舉投票之月前第六個月月底戶籍統計人口數為準，也就是今年5月底，目前仍存在變數。

地方政壇人士指出，第二選區現有3名議員羅貴星、黃芳椿及黎尚安，各有三義鄉、銅鑼鄉及西湖鄉地緣，如果減1席，議員選舉競爭將更激烈，勢必影響選舉布局，因此格外受到關心。

另，頭屋鄉上個月底人口9354人，且近年來人口呈減少趨勢，如果沒有重大變化，難回1萬人門檻，地方制度法規定，下屆鄉民代表席次將從11席降至7席，先前選區畫分曾引發爭議，縣選委會於去年7月通過，決議維持原選區畫分定案。

其中，頭屋、獅潭、北坑村第一選區從應選6席、其中1名婦女保障名額，調整為3席；象山村第三選區從2席減為1席；曲洞、飛鳳村第二選區，明德村第四選區，鳴鳳村第五選區，均維持1席。