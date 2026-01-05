感念母生前受醫療照護 健保愛心專戶獲贈百萬寒冬送暖

中央健康保險署北區業務組愛心專戶上月收到一筆新台幣100萬元的愛心捐款。捐款人陳女士為感念母親生前罹病期間，長期受到健保醫療體系妥善照護，母親辭世後，匯款百萬入健保愛心專戶，期盼協助更多無力負擔健保費的弱勢家庭，獲得即時幫助，感受到社會的溫暖，保障健保醫療權益。

25歲的小于（化名）來自中低收入家庭，母親罹患重大疾病需長期治療，父親打零工維生，靠著助學貸款並半工半讀完成學業，健保署透過愛心專戶補助繳清健保欠費。小于來信表示，未來若有能力，也會把愛和善傳遞下去。同樣獲得愛心補助的15歲小傑（化名），成長於單親隔代教養家庭，父親入監服刑，與年邁祖父母相依為命，他說：「這份恩情會記著，之後我有能力，也會主動去幫助需要被幫助的人」。

北區業務組組長張温温表示，統計近5年北區業務組運用愛心專戶補助的受惠人數高達4200人，類似小于及小傑境遇的青貧學生、未成年、近貧戶、突遭變故致經濟陷入困境及特殊境遇家庭等弱勢民眾的健保欠費，即時援助繳清，未來他們回饋社會，就形成人助自助的善循環。

張温温進一步表示，健保愛心專戶款項都是來自社會各界愛心人士默默支持，每一筆善款都會審慎運用，挹注弱勢協助繳納積欠健保費。健保署呼籲，如身邊有無力繳納健保費的弱勢者，請透過健保署官網「弱勢民眾通報平台」，或是手機進入健保快易通APP通報，與健保攜手守護關懷弱勢。