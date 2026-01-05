聽新聞
非春節運價收費期 桃園：若偷跑將開罰

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園火車站前設有計程車排班區。圖與新聞事件計程車無關。記者張裕珍／攝影
桃園火車站前設有計程車排班區。圖與新聞事件計程車無關。記者張裕珍／攝影

距離農曆春節還有1個多月，卻有民眾發文控訴元旦當天在桃園搭計程車時，遭司機以「春節運價」坑人。桃園市交通局昨回應，今年春節運價時間從2026年2月13日到2月22日，網友有拍下清楚的車籍資料，若經查證屬實者，2項違規將依公路法共裁處1萬8千元罰鍰。

網友投訴指出，他於元旦上午10時43分在桃園火車站前搭計程車，約11時10分於國立體育大學綜合體育館下車，上車一開始跳表數字旁就有「春節」2個字，但春節根本還沒開始；根據叫車App估算，該趟路程約360元，實際被收取410元，相差50元。

該網友說，當下詢問時，司機回應「這個沒差」，他再要求提供列印收據也被拒，司機稱列印收據要留存，只願提供手寫收據，結果收據資料跟副駕駛座後方貼的資料也不同，質疑根本從一開始就是預謀要坑人。

議員黃瓊慧說，桃園站前排班計程車大都老實做生意，網友遇到應為個案，由於嚴重危害桃園市計程車司機聲譽，已請計程車公會加強宣導，並請警方調查。

桃園市交通局指出，桃園市春節運價期間為春節最後1天往前推10天，今年從2月13日到2月22日，桃園市區為加收50元、桃園國際機場加收100元。但目前並非春節運價期間，網友發文指控的司機未依規定收費、未列印乘車證明，若經查證屬實，將依公路法裁處各9千元，合計1萬8千元罰鍰。

交通局提醒，加價費率跟時間都要市府公告才能實施，呼籲民眾如遇類似情況應立即檢舉，維護消費者權益。

