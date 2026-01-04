快訊

佛羅倫斯雙年展得主回娘家辦展 蘇俊賓手繪致敬

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
「台灣科技藝術教母」林珮淳集結多年創作精華，在桃園中原文創園區展出。副市長蘇俊賓也親臨現場觀賞。圖／市府提供
「台灣科技藝術教母」林珮淳集結多年創作精華，在桃園中原文創園區展出。副市長蘇俊賓也親臨現場觀賞。圖／市府提供

被譽為「台灣科技藝術教母」的林珮淳，集結20年創作精華的展覽，在新的一年選擇回娘家在桃園中原文創園區展出。副市長蘇俊賓除大讚此展學術、技術、藝術和人氣「4高」，更手繪「維特魯威人」，在臉書分享觀展的感動，推薦大家親臨現場體驗AI伊甸園。

作為亞洲首位榮獲佛羅倫斯雙年展「新媒體藝術類」全球首獎的藝術家，林珮淳此次展覽被視為年度最具指標性的科技藝術展演之一。桃園市這幾年全力發展科技藝術，除了連續多年舉辦桃園科技藝術節，更邀集來自日本、澳洲及阿根廷等地共13組藝術家，運用AI工具在中原文創園區打造多元科技藝術作品。

桃園市副市長蘇俊賓日前出席展覽記者會表示，此次展覽不僅學術性高、技術性高、藝術性高，其人氣更是最高，無疑是「三高加一高」。

蘇俊賓指出，一直以來科技介入藝術總會引發討論，但從藝術史發展來看，人類藝術創作從來沒有自外於科技參與。他以達文西作品「維特魯威人」為例，表示500多年前的達文西已運用透視學、幾何學、解剖學等科技創作，被譽為藝術和科學理想的獨特綜合。

本次展覽以「夏娃克隆」為主軸，串聯人類文明的重要隱喻與經典符號，包括以科技藝術重新詮釋的「巴別塔」，以及達文西「維特魯威人」與夏娃克隆結合，讓觀眾透過3D環狀結構，從多重視角觀看其身體比例，感受科技與人性的跨世代對話。蘇俊賓表示，沒有科技藝術就無法看到360度生動有趣呈現的維特魯威人，「現場看真的非常感動很震撼。」

蘇俊賓觀展後在臉書分享感動，特別將展覽中夏娃克隆與維特魯威人的結合描繪下來。他表示，在構圖上色過程中重新體驗創作者對肌肉紋理、幾何間的巧妙佈置，內心異常平靜，彷彿再次與達文西、林珮淳對話，這既是對展覽觸動的紀錄，也是獻給林珮淳的敬意。

「台灣科技藝術教母」林珮淳集結多年創作精華，在桃園中原文創園區展出。副市長蘇俊賓也親臨現場觀賞。圖／市府提供
「台灣科技藝術教母」林珮淳集結多年創作精華，在桃園中原文創園區展出。副市長蘇俊賓也親臨現場觀賞。圖／市府提供

