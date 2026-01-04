快訊

卓榮泰下令？陳水扁鏡電視節目踢鐵板 中監：審核後依法駁回

美軍最精銳三角洲部隊是何方神聖？5分鐘攻堅推翻馬杜洛13年政權

狂翻200倍！全家福袋開出「價值5萬金幣」 網友直呼：比iPhone還賺

北橫遊客中心設施提升 全齡多功能智慧公廁全新啟用

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園市政府辦理北橫遊客中心公共廁所整體如廁空間及設施改善，打造一座結合性別友善、親子及全齡的「多功能型廁所」。圖／桃園市觀旅局提供
桃園市政府辦理北橫遊客中心公共廁所整體如廁空間及設施改善，打造一座結合性別友善、親子及全齡的「多功能型廁所」。圖／桃園市觀旅局提供

大溪頭寮北遊客中心為北橫公路觀光旅遊綠廊第一站，提供北橫旅遊線景點資訊服務，附近的「北橫之驛」餐廳、在地特色小農市集也是提供遊客休憩服務的補給站。為全面提升遊客服務品質，桃園市政府辦理北橫遊客中心公共廁所整體如廁空間及設施改善，打造一座結合性別友善、親子及全齡的「多功能型廁所」，可供全齡照顧者與被照顧者同時使用。

⭐2025總回顧

桃園市觀旅局指出，整體工程改善以「多功能、友善、智慧、舒適」為四大方向，內部採性別友善廁間配置，搭配清晰導引標示，提供多元性別族群更自由、安全的使用環境；設置親子廁間、尿布台、兒童座椅及可供大人小孩同時使用大小便座斗，讓家長與幼童皆能安心如廁；同時全廁間均為無障礙廁間及設置扶手、止滑地材、寬敞通行空間，友善長者與行動不便者，部分廁間坐式馬桶「升級」配置溫水便座；且貼心增設人工肛門污物盆清洗設備，提供人工造口者更私密、安全的照護空間，落實共融設計。

觀旅局說明，工程更具特色的是導入智慧感應設計，採用以調節廁間與公共區自動照明、排風及在席感應顯示使用狀況等智慧化設備，「智慧感應照明」能依據人流及使用狀態自動調整明暗，提高節能效率與安全性；「自動排風系統」以智慧感測空氣品質，自動啟動排風裝置，維持空氣清新；「在席感應與使用狀態顯示」廁間外設置智慧面板，能即時顯示使用中或空閒狀態，減少排隊等待的不確定性。

觀旅局表示，公共廁所是遊客在旅途中最重要的基礎服務設施，北橫遊客中心公共廁所如廁環境及衛生設備改善，透過友善設計與智慧科技，展現以旅客需求為中心的服務設施，於去年12月31日開放啟用，未來啟用後將大幅提升遊客旅遊舒適度，讓民眾在欣賞北橫山林自然之美的同時，也能享受更優質的服務設施。

桃園市政府辦理北橫遊客中心公共廁所整體如廁空間及設施改善，打造一座結合性別友善、親子及全齡的「多功能型廁所」。圖／桃園市觀旅局提供
桃園市政府辦理北橫遊客中心公共廁所整體如廁空間及設施改善，打造一座結合性別友善、親子及全齡的「多功能型廁所」。圖／桃園市觀旅局提供
桃園市政府辦理北橫遊客中心公共廁所整體如廁空間及設施改善，打造一座結合性別友善、親子及全齡的「多功能型廁所」。圖／桃園市觀旅局提供
桃園市政府辦理北橫遊客中心公共廁所整體如廁空間及設施改善，打造一座結合性別友善、親子及全齡的「多功能型廁所」。圖／桃園市觀旅局提供
桃園市政府辦理北橫遊客中心公共廁所整體如廁空間及設施改善，打造一座結合性別友善、親子及全齡的「多功能型廁所」。圖／桃園市觀旅局提供
桃園市政府辦理北橫遊客中心公共廁所整體如廁空間及設施改善，打造一座結合性別友善、親子及全齡的「多功能型廁所」。圖／桃園市觀旅局提供

北橫 廁所 公共

延伸閱讀

年末假期多失智長者身心穩定受影響 專家：探視別問「記得我是誰？」

桃園市府實兵演練備戰跨年 觀旅局公告禁帶3大類物品

桃園跨年晚會進場需安檢 禁止攜帶大型背包、行李箱

談碧潭下一步 新北觀旅局：朝多功能河岸空間邁進

相關新聞

桃園景福宮紅鋪面挨批罰單陷阱 市府急增「限速」標示

桃市力推舊城再生計畫改造大廟景福宮人本街區，並在景福宮兩側以紅色鋪面警示減速，卻被民眾誤以為是行人穿越道，遭警方開罰。市...

竹縣2026年起推台語認證 通過可領800至1萬2000元不等獎勵金

新竹縣政府重視母語傳承，今年度編列100萬元經費新推行「台語能力認證獎勵金」，獎勵對象為新竹縣民與縣內各級學校學生，今年...

遊客在桃園月眉濕地冒險取景 水務局巡邏告誡

桃園市月眉人工濕地落羽松變色，綠葉轉黃漸層美景如畫，但有遊客踩進水池維修孔取景拍照，水務局認違規行為恐生意外，將加強巡邏...

其人其事／斲琴師醉心古琴 鄭德宣重現明代琴音

開台首位進士鄭用錫的後代鄭德宣，早年隨父親經營木材生意，自詡對各種木材瞭若指掌，甚至能用舌頭嘗出產地，但他志不在此，20...

苗栗縣元旦起收回鄉鎮市收費停車管理權限 展開3階段「統一大業」

苗栗縣各鄉鎮市路邊停車收費管理權限今年元旦起由縣府收回統一管理，為縣內停車收費方式、收費時段的整合邁出一大步。縣府表示，...

竹市電動車11年暴增377倍 特斯拉年省近3萬免稅再延5年

新竹市電動車數量快速成長，由2014年10輛，2025年增至3785輛，11年來成長377倍，2025年免徵使用牌照稅金...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。