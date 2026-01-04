北橫遊客中心設施提升 全齡多功能智慧公廁全新啟用

大溪頭寮北遊客中心為北橫公路觀光旅遊綠廊第一站，提供北橫旅遊線景點資訊服務，附近的「北橫之驛」餐廳、在地特色小農市集也是提供遊客休憩服務的補給站。為全面提升遊客服務品質，桃園市政府辦理北橫遊客中心公共廁所整體如廁空間及設施改善，打造一座結合性別友善、親子及全齡的「多功能型廁所」，可供全齡照顧者與被照顧者同時使用。

桃園市觀旅局指出，整體工程改善以「多功能、友善、智慧、舒適」為四大方向，內部採性別友善廁間配置，搭配清晰導引標示，提供多元性別族群更自由、安全的使用環境；設置親子廁間、尿布台、兒童座椅及可供大人小孩同時使用大小便座斗，讓家長與幼童皆能安心如廁；同時全廁間均為無障礙廁間及設置扶手、止滑地材、寬敞通行空間，友善長者與行動不便者，部分廁間坐式馬桶「升級」配置溫水便座；且貼心增設人工肛門污物盆清洗設備，提供人工造口者更私密、安全的照護空間，落實共融設計。

觀旅局說明，工程更具特色的是導入智慧感應設計，採用以調節廁間與公共區自動照明、排風及在席感應顯示使用狀況等智慧化設備，「智慧感應照明」能依據人流及使用狀態自動調整明暗，提高節能效率與安全性；「自動排風系統」以智慧感測空氣品質，自動啟動排風裝置，維持空氣清新；「在席感應與使用狀態顯示」廁間外設置智慧面板，能即時顯示使用中或空閒狀態，減少排隊等待的不確定性。