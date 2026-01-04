快訊

桃園景福宮紅鋪面挨批罰單陷阱 市府急增「限速」標示

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃市府在景福宮兩側以紅色鋪面警示減速，卻被民眾誤以為是行人穿越道，遭警方開罰。市府近日檢討，決定在紅色鋪面段增設「限速30」標示，並在景福宮後側的中正路、博愛路口優化行人穿越道線。圖／桃園市都發局提供
桃市府在景福宮兩側以紅色鋪面警示減速，卻被民眾誤以為是行人穿越道，遭警方開罰。市府近日檢討，決定在紅色鋪面段增設「限速30」標示，並在景福宮後側的中正路、博愛路口優化行人穿越道線。圖／桃園市都發局提供

桃市力推舊城再生計畫改造大廟景福宮人本街區，並在景福宮兩側以紅色鋪面警示減速，卻被民眾誤以為是行人穿越道，遭警方開罰。市府都發局與交通局近日檢討，決定在紅色鋪面段增設「限速30」標示，並在景福宮後側的中正路、博愛路口優化行人穿越道線，提升行人安全與通行便利性。

⭐2025總回顧

都發局去年初開始推動舊城再生計畫，將景福宮周邊街區打造成示範亮點，並在兩側中正路單行道劃設紅色鋪面，希望車輛減速慢行，近日卻有民眾誤以為是行人穿越道通行，被警方依交通違規開罰500元。議員黃瓊慧實地走訪也發現9成民眾都有誤解，批評根本是罰單陷阱。

都發局都市設計科長陳志偉表示，景福宮兩側側門道路的紅色警示帶，原本設計目的是透過色彩視覺效果提醒駕駛人經過廟宇周邊時自主減速。為避免民眾誤會為行人穿越道，將採取更直觀的改善措施，在原紅鋪區域內增加「限速30」的文字和圖樣，清楚傳遞該路段為「車行減速區」的訊息。

陳志偉表示，此舉能讓駕駛人與行人對路權有更清晰的認知，化解標線模糊可能帶來的執法爭議。觀察民眾參拜習慣，廟後如要進入景福宮廟埕，需要過中正路、博愛路兩次路口才能進到廟埕。

都發局表示，這次將搭配現場中正路與博愛路口現有行人專用時相，再增設行人穿越道線及行人號誌，讓參拜民眾能直接跨過博愛路銜接廟後方現有人行道，再從側門進入廟內，以優化動線順暢性，提升行人通行安全。

都發局也強調，此次標線引起的討論，與交通局第一時間討論解決方案並傾聽民眾反應，將持續觀察民眾的用路反饋，打造更友善的人本空間。

行人 中正路 開罰

相關新聞

遊客在桃園月眉濕地冒險取景 水務局巡邏告誡

桃園市月眉人工濕地落羽松變色，綠葉轉黃漸層美景如畫，但有遊客踩進水池維修孔取景拍照，水務局認違規行為恐生意外，將加強巡邏...

桃園景福宮紅鋪面挨批罰單陷阱 市府急增「限速」標示

桃市力推舊城再生計畫改造大廟景福宮人本街區，並在景福宮兩側以紅色鋪面警示減速，卻被民眾誤以為是行人穿越道，遭警方開罰。市...

竹縣2026年起推台語認證 通過可領800至1萬2000元不等獎勵金

新竹縣政府重視母語傳承，今年度編列100萬元經費新推行「台語能力認證獎勵金」，獎勵對象為新竹縣民與縣內各級學校學生，今年...

其人其事／斲琴師醉心古琴 鄭德宣重現明代琴音

開台首位進士鄭用錫的後代鄭德宣，早年隨父親經營木材生意，自詡對各種木材瞭若指掌，甚至能用舌頭嘗出產地，但他志不在此，20...

苗栗縣元旦起收回鄉鎮市收費停車管理權限 展開3階段「統一大業」

苗栗縣各鄉鎮市路邊停車收費管理權限今年元旦起由縣府收回統一管理，為縣內停車收費方式、收費時段的整合邁出一大步。縣府表示，...

竹市電動車11年暴增377倍 特斯拉年省近3萬免稅再延5年

新竹市電動車數量快速成長，由2014年10輛，2025年增至3785輛，11年來成長377倍，2025年免徵使用牌照稅金...

