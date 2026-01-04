桃園景福宮紅鋪面挨批罰單陷阱 市府急增「限速」標示

桃市力推舊城再生計畫改造大廟景福宮人本街區，並在景福宮兩側以紅色鋪面警示減速，卻被民眾誤以為是行人穿越道，遭警方開罰。市府都發局與交通局近日檢討，決定在紅色鋪面段增設「限速30」標示，並在景福宮後側的中正路、博愛路口優化行人穿越道線，提升行人安全與通行便利性。

都發局去年初開始推動舊城再生計畫，將景福宮周邊街區打造成示範亮點，並在兩側中正路單行道劃設紅色鋪面，希望車輛減速慢行，近日卻有民眾誤以為是行人穿越道通行，被警方依交通違規開罰500元。議員黃瓊慧實地走訪也發現9成民眾都有誤解，批評根本是罰單陷阱。

都發局都市設計科長陳志偉表示，景福宮兩側側門道路的紅色警示帶，原本設計目的是透過色彩視覺效果提醒駕駛人經過廟宇周邊時自主減速。為避免民眾誤會為行人穿越道，將採取更直觀的改善措施，在原紅鋪區域內增加「限速30」的文字和圖樣，清楚傳遞該路段為「車行減速區」的訊息。

陳志偉表示，此舉能讓駕駛人與行人對路權有更清晰的認知，化解標線模糊可能帶來的執法爭議。觀察民眾參拜習慣，廟後如要進入景福宮廟埕，需要過中正路、博愛路兩次路口才能進到廟埕。

都發局表示，這次將搭配現場中正路與博愛路口現有行人專用時相，再增設行人穿越道線及行人號誌，讓參拜民眾能直接跨過博愛路銜接廟後方現有人行道，再從側門進入廟內，以優化動線順暢性，提升行人通行安全。

都發局也強調，此次標線引起的討論，與交通局第一時間討論解決方案並傾聽民眾反應，將持續觀察民眾的用路反饋，打造更友善的人本空間。