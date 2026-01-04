苗栗市南苗市場停車場免收費一位難求 盡早使用者付費聲音四起

苗栗市南苗市場周邊停車一位難求，新設停車場試營運，春節後才要收費，部分民眾抱怨一樣難求，農曆年前採買高峰期恐雪上加霜，希望使用者付費盡快上路，促進停車周轉率。

南苗市場是苗栗市最大傳統市場，市公所爭取利用中山路旁國產署及軍方約千坪長期閒置土地，設置停車場，規畫202個機車停車格、67個汽車停車格，目前試營運，公所強調現階段滾動式檢討停車場動線、標線等，配套調整到更妥善，春節後收費讓鄉親停車更便利。

南苗市場停車場原預定今年元旦起收費，縣府、市公所去年底視察，共識延後到春節後收費，不過，連日來一些民眾反映，停車場沒有收費，機車格還足夠使用，但汽車格部分車輛長時間占用，還是一位難求的窘境，甚至停車場綠底人行道，都停滿整排汽車亂象。

他們認為免費停車是小確幸，但真正採買臨時停車需求的民眾反而向隅，認為應該使用者付費，停車場收費盡快上路，尤其是春節前高峰期，占用停車格的狀況恐怕只會更嚴重，此外，建議停車場收費採別費率，前一、二個小時適當時間後，加成收費促進停車周轉率。

另外，他們發現目前停車場中山路入口處在轉彎處，指示標誌應該提前，讓駕駛人有所預備，民生路僅供汽車入口，也應規畫出口，避免汽車都集中在中山路進出衝擊交通。