苗栗市南苗市場停車場免收費一位難求 盡早使用者付費聲音四起

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市南苗市場停車場，規畫202個機車停車格，試營運免收費還足夠使用。記者范榮達／攝影
苗栗市南苗市場周邊停車一位難求，新設停車場試營運，春節後才要收費，部分民眾抱怨一樣難求，農曆年前採買高峰期恐雪上加霜，希望使用者付費盡快上路，促進停車周轉率。

⭐2025總回顧

南苗市場是苗栗市最大傳統市場，市公所爭取利用中山路旁國產署及軍方約千坪長期閒置土地，設置停車場，規畫202個機車停車格、67個汽車停車格，目前試營運，公所強調現階段滾動式檢討停車場動線、標線等，配套調整到更妥善，春節後收費讓鄉親停車更便利。

南苗市場停車場原預定今年元旦起收費，縣府、市公所去年底視察，共識延後到春節後收費，不過，連日來一些民眾反映，停車場沒有收費，機車格還足夠使用，但汽車格部分車輛長時間占用，還是一位難求的窘境，甚至停車場綠底人行道，都停滿整排汽車亂象。

他們認為免費停車是小確幸，但真正採買臨時停車需求的民眾反而向隅，認為應該使用者付費，停車場收費盡快上路，尤其是春節前高峰期，占用停車格的狀況恐怕只會更嚴重，此外，建議停車場收費採別費率，前一、二個小時適當時間後，加成收費促進停車周轉率。

另外，他們發現目前停車場中山路入口處在轉彎處，指示標誌應該提前，讓駕駛人有所預備，民生路僅供汽車入口，也應規畫出口，避免汽車都集中在中山路進出衝擊交通。

目前市公所規畫，南苗市場停車場採車牌自動辨識系統，收費時間另行公布，規畫機車停放前1小時免費、單次20元；汽車前1小時20元，其後每半小時10元，當天上限180元。

苗栗市南苗市場停車場春節後才要收費，停車場綠底人行道，停滿整排汽車亂象。記者范榮達／攝影
相關新聞

遊客在桃園月眉濕地冒險取景 水務局巡邏告誡

桃園市月眉人工濕地落羽松變色，綠葉轉黃漸層美景如畫，但有遊客踩進水池維修孔取景拍照，水務局認違規行為恐生意外，將加強巡邏...

桃園景福宮紅鋪面挨批罰單陷阱 市府急增「限速」標示

桃市力推舊城再生計畫改造大廟景福宮人本街區，並在景福宮兩側以紅色鋪面警示減速，卻被民眾誤以為是行人穿越道，遭警方開罰。市...

竹縣2026年起推台語認證 通過可領800至1萬2000元不等獎勵金

新竹縣政府重視母語傳承，今年度編列100萬元經費新推行「台語能力認證獎勵金」，獎勵對象為新竹縣民與縣內各級學校學生，今年...

其人其事／斲琴師醉心古琴 鄭德宣重現明代琴音

開台首位進士鄭用錫的後代鄭德宣，早年隨父親經營木材生意，自詡對各種木材瞭若指掌，甚至能用舌頭嘗出產地，但他志不在此，20...

苗栗縣元旦起收回鄉鎮市收費停車管理權限 展開3階段「統一大業」

苗栗縣各鄉鎮市路邊停車收費管理權限今年元旦起由縣府收回統一管理，為縣內停車收費方式、收費時段的整合邁出一大步。縣府表示，...

竹市電動車11年暴增377倍 特斯拉年省近3萬免稅再延5年

新竹市電動車數量快速成長，由2014年10輛，2025年增至3785輛，11年來成長377倍，2025年免徵使用牌照稅金...

