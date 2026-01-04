竹縣2026年起推台語認證 通過可領800至1萬2000元不等獎勵金

快訊

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣長楊文科歡迎大家踴躍參加，希望藉由政府資源的支持，讓大家都會說「媽媽的話」，邀請民眾與同學們踴躍報名，一起說台語、傳文化。圖／縣府提供

新竹縣政府重視母語傳承，今年度編列100萬元經費新推行「台語能力認證獎勵金」，獎勵對象為新竹縣民與縣內各級學校學生，今年3月及8月有2次臺灣台語語言能力認證考試，只要通過認證合格，就可申請800元到1萬2000元不等的獎勵金。

新竹縣長楊文科歡迎大家踴躍參加，他表示，竹縣是客家大縣，也是原住民、閩南人、新住民共融的幸福宜居城市，有感於語言是文化的載體，也是最珍貴的文化資產，他謹記「寧賣祖宗田，不忘祖宗言；寧賣祖宗坑，不忘祖宗聲」這句客家俗諺。

他從上任以來積極推動各個族群的母語，希望藉由政府資源的支持，讓大家都會說「媽媽的話」，邀請民眾與同學們踴躍報名，一起說台語、傳文化，讓新竹縣成為真正宜居、也有溫度的城市。

新竹縣繼施行客語和原住民族語言能力認證獎勵金之外， 今年新推行台語能力認證獎勵金。民政處說，新竹縣是一個科技發展快速、族群多元的城市，縣府除了積極提升視產業競爭力，對文化紮根也一樣重視，為了讓母語能在生活中自然使用、代代傳承，特別辦理多項母語認證，期待在科技與建設前進的同時，也把語言文化一起留下來。

