快訊

奢華Game Boy來了！Pocket VERT掌機有「鑽石切割」按鍵＋觸控 定價嚇死人

川普突襲「斬首」馬杜洛政權！ 美國行動是否合法？

國道二死車禍、小貨車撞槽化線橋墩 車身分離炸火球

竹南土壤液化中高潛勢擴大 苗縣府：都市防災、工程審查安全參考

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
地質調查及礦業管理中心建置苗栗縣竹南、頭份地區初級土壤液化潛勢區圖資（圖），縣府委託調查高、中潛勢範擴大。圖／取自地質調查及礦業管理中心土壤液化潛勢查詢系統
地質調查及礦業管理中心建置苗栗縣竹南、頭份地區初級土壤液化潛勢區圖資（圖），縣府委託調查高、中潛勢範擴大。圖／取自地質調查及礦業管理中心土壤液化潛勢查詢系統

苗栗縣政府辦理中級土壤液化調查與風險評估計畫結果，經比照經濟部地質調查及礦業管理中心初級圖資，竹南鎮中、高潛勢面積分別增加5.89及3.5平方公里，縣府將列為市防災、規畫及工程審查等重要參考。

⭐2025總回顧

縣府強調中級土壤化潛勢圖資，必須中央審核及統一公布，目前完成竹南、頭份中級圖資，僅提供內部都市防災、規畫，及工程審查等重要參考，例如要求建築工地連續壁工法等，進一步把關安全，如果民眾或建築相關從業人員可由地礦中心土壤液化潛勢查詢系統https://www.liquid.net.tw/，了解初級圖資。

地礦中心土壤液化潛勢調查，主要目的協助了解有關平原都會區可能遭遇土壤液化災害的範圍，以作為防災預先規畫的參考，苗栗縣已完成建置初級圖資，並補助縣政府辦理後續四期土壤液化調查與風險評估計畫，建立中級圖資。

其中，第一期計畫竹南、頭份地區約40平方公里，縣府指出，補充地質鑽探71孔，每孔深度30公尺、直徑約10公分，內埋水位觀測井，分析比對地礦中心土壤液化潛勢初級圖資，竹南地區中潛勢區面積由3.31平方公里，增加至9.2平方公里，高潛勢區則從零增加至3.5平方公里，至於頭份地區則與初級圖資大致相同，並沒有中、高潛勢區。

第二期造橋、後龍、苑裡，約78平方公里，將補充鑽探56孔，去年10月啟動，預計明年完成潛勢分析及中級圖資；此外，第三、第四期則針對計畫區內老舊建物或管線進行土壤液化風險評估，並依據長期監測的地下水位資料，持續滾動修正土壤液化潛勢圖資。

土壤液化 風險 頭份

延伸閱讀

海軍康定級第2艘實施性能提升工程艦 昨日進廠備便

苗栗縣元旦起收回鄉鎮市收費停車管理權限 展開3階段「統一大業」

宏福苑大火後…觀塘2屋苑維修涉黑幫 廉署拘21人最老81歲

黃偉哲：未來防災重點在於「人」的安全

相關新聞

遊客在桃園月眉濕地冒險取景 水務局巡邏告誡

桃園市月眉人工濕地落羽松變色，綠葉轉黃漸層美景如畫，但有遊客踩進水池維修孔取景拍照，水務局認違規行為恐生意外，將加強巡邏...

其人其事／斲琴師醉心古琴 鄭德宣重現明代琴音

開台首位進士鄭用錫的後代鄭德宣，早年隨父親經營木材生意，自詡對各種木材瞭若指掌，甚至能用舌頭嘗出產地，但他志不在此，20...

苗栗縣元旦起收回鄉鎮市收費停車管理權限 展開3階段「統一大業」

苗栗縣各鄉鎮市路邊停車收費管理權限今年元旦起由縣府收回統一管理，為縣內停車收費方式、收費時段的整合邁出一大步。縣府表示，...

竹市電動車11年暴增377倍 特斯拉年省近3萬免稅再延5年

新竹市電動車數量快速成長，由2014年10輛，2025年增至3785輛，11年來成長377倍，2025年免徵使用牌照稅金...

影／危險！桃園月眉濕地落羽松超美 打卡遊客犯險踩維修孔

桃園市月眉人工濕地種植大片落羽松，近日葉子轉黃，搭配藍天白雲，美景如畫，但有遊客為拍照留念踩進水池，甚至站在池底維修孔設...

一瓶水的代價，換來潔淨河川 桃園115年起開徵下水道使用費

為打造更乾淨的城市環境與健康水資源，桃園市政府將自115年1月1日（2026年）起，正式開徵下水道使用費，費率為每度新臺幣1元，並與自來水費帳單合併收取，讓民眾繳費更便利。 桃園市政府表示，本次

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。