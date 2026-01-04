竹南土壤液化中高潛勢擴大 苗縣府：都市防災、工程審查安全參考

苗栗縣政府辦理中級土壤液化調查與風險評估計畫結果，經比照經濟部地質調查及礦業管理中心初級圖資，竹南鎮中、高潛勢面積分別增加5.89及3.5平方公里，縣府將列為市防災、規畫及工程審查等重要參考。

縣府強調中級土壤化潛勢圖資，必須中央審核及統一公布，目前完成竹南、頭份中級圖資，僅提供內部都市防災、規畫，及工程審查等重要參考，例如要求建築工地連續壁工法等，進一步把關安全，如果民眾或建築相關從業人員可由地礦中心土壤液化潛勢查詢系統https://www.liquid.net.tw/，了解初級圖資。

地礦中心土壤液化潛勢調查，主要目的協助了解有關平原都會區可能遭遇土壤液化災害的範圍，以作為防災預先規畫的參考，苗栗縣已完成建置初級圖資，並補助縣政府辦理後續四期土壤液化調查與風險評估計畫，建立中級圖資。

其中，第一期計畫竹南、頭份地區約40平方公里，縣府指出，補充地質鑽探71孔，每孔深度30公尺、直徑約10公分，內埋水位觀測井，分析比對地礦中心土壤液化潛勢初級圖資，竹南地區中潛勢區面積由3.31平方公里，增加至9.2平方公里，高潛勢區則從零增加至3.5平方公里，至於頭份地區則與初級圖資大致相同，並沒有中、高潛勢區。

第二期造橋、後龍、苑裡，約78平方公里，將補充鑽探56孔，去年10月啟動，預計明年完成潛勢分析及中級圖資；此外，第三、第四期則針對計畫區內老舊建物或管線進行土壤液化風險評估，並依據長期監測的地下水位資料，持續滾動修正土壤液化潛勢圖資。