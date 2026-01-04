其人其事／斲琴師醉心古琴 鄭德宣重現明代琴音

開台首位進士鄭用錫的後代鄭德宣，早年隨父親經營木材生意，自詡對各種木材瞭若指掌，甚至能用舌頭嘗出產地，但他志不在此，2001年投身製造斲琴後，終年醉心修復古琴，嘗試重現400年前明代崇禎琴音，盼音韻、歷史與文化流傳。

鄭德宣2001年與古琴製作師陳國興共租工作室，在共同工作的時光中接觸到斲琴。有一天，陳接到製作50張琴的急單，但他身體不適，生產進度嚴重落後，後來憑藉鄭的機械加工經驗與他從旁指引細節才完成任務，此次經驗也成為鄭走上製琴之路的關鍵。

鄭德宣認為，古琴之美在虛實間，恰如山水畫的留白，讓聲音餘韻不絕。製琴時，他主張「不要逆木性」，讓木材的天然特質自行發揮。除了製琴，他對古琴修復也懷抱使命感，曾接手一張漆層幾近脫落、木質裸露的古琴，耗時半年讓它重現宋代琴音，2023年也成功再現明代崇禎琴音。

「古琴是活的骨董，修復不只是技藝，更是與聲音、與歷史的深層對話。」鄭德宣的技藝名揚海外，曾赴西安參與漢字節文化活動。他表示，文字承載思想，琴音傳遞情感，兩者相遇，能讓人更深刻體會文化的厚度與溫度，未來盼用雙手與心靈，讓歷史琴音長鳴於世。