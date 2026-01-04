遊客在桃園月眉濕地冒險取景 水務局巡邏告誡

桃園市月眉人工濕地落羽松變色，綠葉轉黃漸層美景如畫，但有遊客踩進水池維修孔取景拍照，水務局認違規行為恐生意外，將加強巡邏告誡；同樣情況也發生在苗栗火炎山，不少人為拍天險地貌穿越拉繩禁制區，險象環生，也有人摔落崖邊喪命，但目前無罰則，林管單位表示將研議改善。

月眉人工溼地種植約300棵落羽松，冬天樹葉變色，周邊蘆葦也開花隨風搖曳，景色美如一幅畫，由於不用門票，每年都吸引大批遊客前來打卡；周末人潮湧現，有遊客為拍美照不顧入園告示，踩進水池，站在方形維修孔上方不斷變換姿勢，旁人見狀也爭相模仿。

水務局表示，方形維修孔下方是水池管線維修孔，當管線髒汙堵塞，就要利用此處放入工具清潔。孔洞有一定深度，萬一鐵皮破損或滑動，墜落恐會受傷，未來除立小型告示牌提醒民眾勿入水池，也會加強巡邏告誡。

苗栗火炎山位於三義、苑裡交界，因地形地貌特殊聞名，有「台灣大峽谷」稱呼。此處曾有遊客冒險在懸崖邊拍照，結果土石鬆動坍塌墜谷，類似危險行為至今仍有人嘗試，旁人見狀都捏一把冷汗。

林業及自然保育署新竹分署指出，基於山林開放政策，遊客如果從山徑步道闖入火炎山的崖邊取景或打卡，目前並沒有罰則，至於下方大峽谷屬於自然保留區，必須申請通過才能進入，如果違規闖入將開罰數萬元甚至法辦。