竹市消防局行政科更名轉型 專責推動職安工作
新竹市消防局表示，1日起正式將原行政科轉型改組為「職業安全及綜合企劃科」，希望透過制度面與管理面的革新，打造具備安全韌性的消防團隊，專責推動消防人員職業安全相關工作。
2025總回顧
新竹市消防局長李世恭今天向中央社記者指出，因應消防勤務型態日益複雜、風險日漸提升等趨勢進行組織調整，該局精進消防政策、強化人員照護，將行政科改為「職業安全及綜合企劃科」，期待透過制度化、專責化，讓「安全」成為消防工作的日常文化。
李世恭說，「職業安全及綜合企劃科」工作業務在於統籌消防人員職業安全政策規劃、教育訓練、廳舍安全管理及相關制度研析等事項，並結合既有行政企劃、研考、法規及跨單位協調功能，形成更具前瞻性與整合性的支援架構。
此次轉型並非單純的組織更名，李世恭說，是服務思維與管理模式的升級，希望能更系統性地蒐整實務經驗、分析潛在風險，並即時回饋至訓練與勤務指導中，協助第一線同仁在執勤時多一分保障、少一分風險。
