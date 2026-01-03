苗栗縣元旦起收回鄉鎮市收費停車管理權限 展開3階段「統一大業」

苗栗縣各鄉鎮市路邊停車收費管理權限今年元旦起由縣府收回統一管理，為縣內停車收費方式、收費時段的整合邁出一大步。縣府表示，縣內已實施路邊停車收費的苗栗、頭份、竹南3個市鎮，因停車收費方式不盡相同，遊客駕車來縣內停車面臨不同標準，縣府打造智慧城市，希望全縣路邊、路外停車位能有一致標準，方便遊客且便民，停車納管後將以3大階段推動，預計2027年完成整合。

苗栗市2015年9月率先在縣內實施路邊停車收費，採取人工計費開單，頭份市在2017年5月也跟進，竹南鎮雖在2022年才實施路邊停車收費，但率先採取智慧停車柱，運作相當便利，頭份、苗栗市去年也相繼在市區部分路段設置停車柱，但使用不同規格的智慧柱； 至於機車路邊停車格，全縣目前都不收費。

縣府交通工務處表示，全縣僅人口最多的頭份、竹南、苗栗3地實施路邊停車收費，縣府過去將停車管理權限委由各鄉鎮市自行辦理，由於頭份、竹南的人口持續增加，兩地雖毗鄰，但路邊停車收費、智慧停車柱規格並不相同，縣府去年8月就公告今年元旦起收回三地停車管理權限，這是第一階段整合的開始，未來二、三階段整合完成，包括超商繳費、收費計價標準、智慧柱型式都能一致，盼打破先前3市鎮「各自為政」的情況。

交工處強調，頭份、苗栗兩地的智慧柱、收費停車格先前與委外廠商的合約到今年2026年底結束，有部分可先行整合，竹南鎮的合約2027年才到期，三地的合約縣府都會承接，維持現行收費方式，等竹南合約到期，就可全面招標，包括收費、繳費方式、權利金收益分配，都要有相同標準，並可透過縣府「苗栗通」APP，提供大眾相關服務、旅遊資訊，屆時才是達到真正的「統一」；此外，縣府也針對公有路外停車場訂定統一收費、計價方式。