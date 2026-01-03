快訊

竹市電動車11年暴增377倍 特斯拉年省近3萬免稅再延5年

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市電動車數量快速成長，由2014年10輛，2025年增至3785輛，11年來成長377倍，2025年免徵使用牌照稅金額達1億。圖／報系資料照
新竹市電動車數量快速成長，由2014年10輛，2025年增至3785輛，11年來成長377倍，2025年免徵使用牌照稅金額達1億。圖／報系資料照

新竹市電動車數量快速成長，由2014年10輛，2025年增至3785輛，11年來成長377倍，2025年免徵使用牌照稅金額達1億。配合中央修法，新竹市政府宣布，電動車使用牌照稅免徵期限再延長5年，至2030年12月31日止。

新竹市長高虹安指出，2050淨零碳排已是全球趨勢，新竹市為台灣科技發展重鎮，對於環境永續更是責無旁貸。竹市自2012年起開始陸續實施電動車免徵使用牌照稅，原免徵期限將於2025年12月31日屆滿，為鼓勵市民選擇低汙染、低碳排的綠色運具，市府宣布再度延長電動車使用牌照稅免徵措施。

新竹市稅務局長蘇蔚芳表示，竹市電動車數量快速成長，由2014年10輛，增加至2025年的3785輛，11年來成長377倍，2025年免徵使用牌照稅金額達1億。

蘇蔚芳表示，以現行電動車使用牌照稅係依馬力等級計算，以熱門自用車款特斯拉Model Y Long Range為例，馬達最大馬力為371匹，原每年須繳納使用牌照稅2萬8220元。此次免徵期限再延長5年，不僅可大幅減輕車主經濟負擔，也有助於改善空氣品質、降低能源消耗，落實節能減碳目標。

新竹市稅務局補充，電動車使用牌照稅採主動減免，車主無須另行提出申請。如有相關疑問，歡迎至稅務局官方網站查詢，或撥打服務電話03-5225161分機311至317、免付費專線0800-000321，亦可透過1999市民服務專線洽詢，將有專人提供協助。

配合中央修法，新竹市政府宣布，電動車使用牌照稅免徵期限再延長5年，至2030年12月31日止。圖／新竹市政府提供
配合中央修法，新竹市政府宣布，電動車使用牌照稅免徵期限再延長5年，至2030年12月31日止。圖／新竹市政府提供

