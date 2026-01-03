快訊

影／危險！桃園月眉濕地落羽松超美 打卡遊客犯險踩維修孔

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園月眉濕地落羽松近日轉黃，美景如畫，但遊客犯險打卡拍照惹議，水務局將加強巡邏勸阻。記者陳俊智／攝影
桃園月眉濕地落羽松近日轉黃，美景如畫，但遊客犯險打卡拍照惹議，水務局將加強巡邏勸阻。記者陳俊智／攝影

桃園市月眉人工濕地種植大片落羽松，近日葉子轉黃，搭配藍天白雲，美景如畫，但有遊客為拍照留念踩進水池，甚至站在池底維修孔設施上，危險行徑令旁人捏把冷汗；水務局表示，池底設施埋有濕地管線清潔孔，萬一鐵皮滑開或破損恐生意外，將立牌加強宣導。

⭐2025總回顧

月眉人工溼地種植約300棵落羽松，冬天樹葉變色，周邊蘆葦也開花隨風搖曳，景色美如一幅畫，由於不用門票，每年都吸引大批遊客前來打卡；周末人潮湧現，有遊客為拍美照不顧入園告示，踩進水池，站在方形維修孔上方不斷變換姿勢，旁人見狀也爭相模仿。

水務局表示，方形維修孔下方是水池管線維修孔，當管線髒污堵塞，就要利用此處放入工具清潔。孔洞有一定深度，萬一鐵皮破損或滑動，墜落恐會受傷，未來除立小型告示牌提醒民眾勿入水池，現場也會加強巡邏告誡。

桃園月眉濕地落羽松近日轉黃，美景如畫，由於免費，每年都吸引大批遊客前來。記者陳俊智／攝影
桃園月眉濕地落羽松近日轉黃，美景如畫，由於免費，每年都吸引大批遊客前來。記者陳俊智／攝影

