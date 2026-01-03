聽新聞
陪伴部落近30年 遊客打卡地標 司馬庫斯教堂將重建

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
司馬庫斯教堂甚受遊客喜愛。圖／取自司馬庫斯臉書粉絲頁
司馬庫斯教堂甚受遊客喜愛。圖／取自司馬庫斯臉書粉絲頁

新竹縣尖石鄉司馬庫斯教堂白牆、紅屋頂，搭配藍天白雲，常吸引遊客拍照；不過，教堂建物老舊腐蝕，將原地重建，預計9日動土、12日拆除。司庫部落議會總幹事拉互依．倚岕表示，新教堂為2層樓建物，總經費約4千萬元，全數以部落貸款方式籌措，最快2028年落成。

司馬庫斯現有教堂是部落族人1995年聯外道路開通時興建，建材多取自部落山林樹木，歷時2年才完成；隨著時間推移，教堂逐漸出現結構老化問題，內部潮濕、滲水情形頻繁，結構也已有腐蝕現象，加上使用空間不足，族人評估後認為「不能等到倒了才重蓋」，決定重建確保安全。

新教堂採鋼骨結構，為地上2層建物，空間配置將更多元。

拉互依．倚岕說，主結構委由專業廠商施作，部落族人仍會參與部分工程。司馬庫斯部落因巨木森林步道與春季櫻花聞名，全白牆、紅屋頂、腹地僅約350多平方公尺的教堂，同樣是遊客拍照打卡的熱門地標。

近期不少遊客得知教堂將拆除特地拍照留念，為陪伴部落近30年的老教堂留下最後身影。

