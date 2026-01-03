公車司機招募 桃園：應修法擴大對象

全國公車司機荒未歇，桃園市政府為此推「受訓即就業」補充人力，今年計畫新增「良民證」門檻，也增加服務里程碑獎金，盼優質人才加入，但此計畫執行2年也遇招募瓶頸，交通局長張新福認為擴大招募對象才有辦法解決，呼籲中央盡快開放僑外生工作。

桃園公車司機滿編為950名，雖有市府協助業者培訓新人，但也有人退休或離職，145名人力缺口始終難補，市府招募計畫也遇到瓶頸，前年開辦100個名額供不應求，額外加碼到150名，去年開100名只招到60名。

台中市客運駕駛應配置人數為1467人，目前在職人數約1230人，民代指缺額導致今年公車比前年少800班次，減班、脫班成為常態，民眾也反映台中車站等交通熱點尖峰班距從15分鐘拉長到半小時，不得不改變通勤方式。

對此，兩地交通局都有因應措施，桃園決定今年「受訓即就業」招募人數下修到60名，但增加半年1.5萬元、2年4萬元的服務里程碑獎金，盼能提高民眾加入意願。台中則兩度調整基本運價並要求業者替駕駛加薪，目前加薪至少8千元，市府也在研擬自駕公車系統計畫與帶薪訓練、久任獎金制度。

桃園市交通局長張新福表示，桃園公車客運司機持續短缺，受訓即就業計畫也遭遇瓶頸，有意願投身服務者多半已經加入，缺額問題有賴擴大招募對象解決，盼中央加速修法，盡早開放僑外生加入公車駕駛行列。