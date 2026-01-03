桃園公車司機培訓 增設良民證門檻

桃園去年發生公車司機當街追打學生成傷，社會各界譁然。雖然事件和解落幕，但大眾運輸服務品質與乘客安全保障仍備受關注，桃園市政府決定今年公車司機「受訓即就業」招募計畫新增門檻，報名者需檢附俗稱「良民證」的刑事紀錄證明，證明無刑事案件在身才能參與培訓。

桃園去年發生公車司機與乘客口角糾紛，駕駛不滿學生嗆聲「連數錢都不會」、「這輩子就這樣」等語，「暴走」離開駕駛座，下車痛毆學生成傷，引發各界討論，除司機員情緒控管問題，客運脫班、過站不停等狀況也被檢視。

目前桃園各客運業者招募司機，多會要求應聘者檢附警方開立俗稱「良民證」的刑事紀錄證明，通常屬於公司內規，而非硬性要求；駕駛毆打乘客事故發生後，議員質疑客運業者領政府運費差額補貼，要求市府負責把關監督。

桃園市交通局為確保服務品質，今年起在「受訓即就業」計畫中，新增持有「良民證」規定。

交通局長張新福表示，新規定要求新進駕駛參與該計畫時，須檢附警察刑事紀錄證明，確保無刑事紀錄，透過源頭把關，讓市民安心搭公車，建立對公車服務的信心。

據查，民眾申請良民證可自行設定特定時間的刑案紀錄，通常以5年、10年居多，資料會記載該段時間判刑確定的前科，但如果是宣告緩刑、免刑或易科罰金、易服勞役等情就不會記載，而申請人若因有刑案被通緝或待執行，則拿不到此證明。

針對市府的新政策，客運業者看法不一。有業者說，公司內規本來就有此要求，對於公車營運不受影響，但有業者認為，市府規範太嚴苛，例如與人吵架挨告妨害名譽判刑也算前科，若真要「白紙一張」才能報名，招募對象恐限縮。

另外，有民眾認為此舉等於排斥更生人，不相信曾經犯錯的人會悔改，但交通局強調事涉公眾安全，需審慎看待。