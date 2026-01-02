林珮淳「夏娃克隆」展 蘇俊賓：深化桃園科技藝術能量

快訊

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
林珮淳解說作品。圖／新聞處提供
桃園市副市長蘇俊賓今日下午前往中壢區，出席「夏娃克隆系列：林珮淳的 AI 伊甸園」開幕宣傳，他表示市府近年以中原文創園區為核心，園區開幕3年以來觀展人數呈指數型成長，結合城市產業特性與文化政策，持續累積科技藝術策展能量，並打造重要的展演與對話平台，讓藝術能夠回應科技城市的時代脈動。

蘇俊賓指出，此次邀請曾於中原大學任教的國際知名數位藝術家林珮淳辦個展，不僅展現桃園在科技藝術領域日益成熟的策展實力，也象徵市府文化政策與城市科技底蘊的深度結合。

他強調，桃園作為年產值高達4兆元的科技重鎮，以科技作為藝術創作的重要媒介與主題，與城市發展脈絡高度契合；而林珮淳老師的展覽不僅學術、技術、藝術性高，人氣更是最高，無疑是「三高加一高」的展出，期盼再為中原文創園區帶來新一波參觀熱潮。

蘇俊賓表示，藝術從來沒有置外於科技，無論是繪畫中的透視學，或達文西著名的「維特魯威人」畫作，都體現藝術創作與科學思維的相互交織，關鍵在於創作者是否具備與社會對話的企圖心。市府未來也將持續支持具前瞻性的科技藝術創作，進一步強化桃園在臺灣藝術版圖中的關鍵角色。

數位藝術家林珮淳表示，「夏娃克隆」系列創作長期關注科技發展下的人性、倫理與社會議題，隨著人工智慧技術快速演進，創作形式也不斷轉化，核心始終在於透過藝術提出問題，引發反思。這次展覽能在高挑、開放的場域中完整呈現，顯示中原文創園區在技術設備、空間條件與行政整合上的成熟度，讓科技藝術得以被更完整地實踐。

策展人石瑞仁指出，林珮淳的作品不僅在國際間屢獲肯定，也常成為學術研究與討論的重要案例，在中原文創園區展出，無論空間品質、技術穩定度或整體執行層面，皆達到國際級展覽水準，充分展現園區作為高品質科技藝術展演場域的專業實力。

文化局表示，中原文創園區自成立以來，持續推動跨領域藝術展演，並將科技藝術列為重要策展主軸，透過科技藝術節及多元展覽，累積策展經驗與創作能量，未來市府將持續結合產官學資源，深化科技藝術發展與新興創作人才培育，讓桃園在產業實力之外，也展現厚實而具前瞻性的文化深度。

今日包括市議員梁為超、文化局長邱正生、青年局長侯佳齡、市立美術館長林詠能、中壢區長李日強、中原文創園區總監游冉琪出席。

夏娃克隆系列：林珮淳的 AI 伊甸園開幕。圖／新聞處提供
蘇俊賓稱許林珮淳的個展學術、技術、藝術性高，人氣更是最高。圖／新聞處提供
