桃園市原住民人口突破9萬 市府：打造最友善原民新故鄉

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市原住民族人口突破9萬人，圖為去年原住民族 ho hai yan 聯合豐年節畫面。圖／新聞處提供
桃園市原住民族人口數再創歷史新高，原民局表示，市政府最新統計至2025年12月30日，設籍原住民人口總計9萬247人突破9萬，桃園不僅是全國原住民人口成長最快速的城市，更是全台都會區原住民族人口比率最高的地區，展現多元文化共榮的城市能量。

為慶祝這一歷史性時刻，原民局將舉辦「原氣桃園・九萬共守心」紀念活動，致贈「九萬好禮」紀念賀卡及精美原住民文創商品，歡迎第9萬設籍桃園的族人加入這座充滿活力的城市。

原住民族行政局局長Panay Mulu表示，全國平均每4位都會區原住民就有1位居住在桃園市，憑藉便利交通、完善福利與多元文化氛圍，桃園市已成為原住民族移居首選，同時也是全國唯一兼具都會便利與原鄉文化底蘊的城市。

Panay說，桃園的城市發展正因多元族群交流而更顯精彩，市府積極協助族人發展，推動文化傳承提升生活品質，與豐富的就業機會，完善的社會福利及便利的交通，帶動每年近2000人的人口成長。第9萬名族人的誕生（或遷入），象徵桃園「多元共榮、幸福桃園」的願景獲得廣泛肯定。

Panay表示，未來市府將持續強化原住民族各項服務，從文化推廣、教育扎根到場域升級措施，全方位強化族群認同與城市競爭力；同時持續推動多元文化教育，讓原住民傳統文化在都市中深耕發展，也支持民間團體發展具文化特色的商品，帶動觀光文創產業發展，推動部落產業永續循環。未來市政府將持續完善原住民族福利政策，營造安定幸福的生活環境，讓每位族人在桃園都能安心生活、穩健前行。

