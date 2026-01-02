白牆紅屋頂陪伴部落近30年 司馬庫斯教堂將拆除重建

快訊

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
司馬庫斯部落因巨木森林步道與春季櫻花聞名，全白牆、紅屋頂、腹地僅約350多平方公尺的教堂，同樣是遊客拍照打卡的熱門地標。圖／報系資料照
新竹縣尖石鄉司馬庫斯教堂因老舊腐蝕將原地重建，預計1月9日動土、12日拆除。司庫部落議會總幹事拉互依．倚岕表示，新建教堂為2層樓建物，總經費約4000萬元，全數以部落貸款方式籌措，工期約2年，最快2028年落成。

拉互依．倚岕指出，現有教堂是在1995年聯外道路開通後，由族人著手興建，並於1997年落成啟用。建材多取自部落山林中因風災或自然老化倒伏的樹木，由族人徒手以鏈鋸伐切，再一根根背負回部落搭建。當時道路尚未開通，族人需行走崎嶇山徑，歷時多年才完成。

拉互依．倚岕說，隨著時間推移，舊教堂逐漸出現結構老化問題，內部潮濕、滲水情形頻繁，結構也已有腐蝕現象，加上使用空間不足，族人評估後認為「不能等到倒了才重蓋」，決定提前預防性重建確保安全。

新教堂也由原本1層樓擴增為2層樓，空間配置上也將更為多元。拉互依．倚岕表示，2樓規畫為禮拜堂，並結合藝文展覽空間；1樓則為多功能團契室、幼兒園教室，另設有2間通鋪招待所，提供來訪教友住宿。

建築結構方面，新教堂將採鋼骨作為主結構，地基與樓層板使用RC（鋼筋混凝土），牆面則選用「馬克板」等纖維水泥板，營造仿木外觀，兼顧與山林景觀融合，同時提升防震、防火與耐久性。

拉互依．倚岕說，鋼骨主結構將委由專業廠商施作，部落族人仍會參與部分工程，尤其拆除作業將由族人完成，現今部落多數族人仍有既有工作，人手不像30年前可以全心投入興建，但仍會透過分工與外部專業廠商一起完成工程。

司馬庫斯部落因巨木森林步道與春季櫻花聞名，全白牆、紅屋頂、腹地僅約350多平方公尺的教堂，同樣是遊客拍照打卡的熱門地標。近期不少遊客得知教堂即將拆除特地拍照留念，為陪伴部落近30年的老教堂留下最後身影。

新竹縣尖石鄉司馬庫斯教堂因老舊腐蝕將原地重建，預計1月9日動土、12日拆除。圖／取自司馬庫斯粉絲頁
