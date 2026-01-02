攔到32年經典檔車…桃園「靜桃」抓噪音車 龍潭警分局去年告發率58%

桃園市龍潭警分局統計2025年執行「靜桃專案」聯合稽查，合計攔查疑似噪音車175輛，經主管機關環保局現場檢驗，噪音超標開罰101件，檢驗告發率58%。

警方在最近一次聯合稽查攔查1990年代風靡機車市場的經典檔車FZR150，車齡雖高達32年但車況依舊保持良好。不過因該車年分久遠，檢驗站無相關噪音數據資料，環保稽查人員仍然開立檢驗單，通知車主限期至環保局檢測，對於任何潛在噪音車輛，警方與環保局人員嚴正執法，絕不放過。

警方上個月規畫優勢警力，針對疑似擅自改裝噪音車輛攔查汽、機車共5輛，其中檢測噪音分貝值不合格3輛汽機車現場祭出罰單，總計裁罰金額達1萬1700元，其他2輛汽機車另外通知到驗。

龍潭警分局長施宇峰表示，噪音車輛不僅對周邊居民的生活造成困擾，也對交通安全構成威脅；高分貝的引擎和排氣管聲音除了造成噪音汙染，也會分散駕駛人注意力，提高交通事故的風險警方在新的一年將持續執行靜桃專案，全力守護居民交通安全與環境安寧。