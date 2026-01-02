快訊

總統府今發布總統令 任命陳建仁為新任中研院院長

饒慶鈴「台東模式」輾壓全國跨年 他分析5大成功原因：教科書等級案例

社會安全網淪淫魔網！妻當共犯 高雄衛生局績優督導設圈套性侵未成年少女

攔到32年經典檔車…桃園「靜桃」抓噪音車 龍潭警分局去年告發率58%

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
龍潭警方配合市府「靜桃」專案稽查噪音車，攔到1990年代的經典摩托車。記者鄭國樑／翻攝
龍潭警方配合市府「靜桃」專案稽查噪音車，攔到1990年代的經典摩托車。記者鄭國樑／翻攝

桃園市龍潭警分局統計2025年執行「靜桃專案」聯合稽查，合計攔查疑似噪音車175輛，經主管機關環保局現場檢驗，噪音超標開罰101件，檢驗告發率58%。

⭐2025總回顧

警方在最近一次聯合稽查攔查1990年代風靡機車市場的經典檔車FZR150，車齡雖高達32年但車況依舊保持良好。不過因該車年分久遠，檢驗站無相關噪音數據資料，環保稽查人員仍然開立檢驗單，通知車主限期至環保局檢測，對於任何潛在噪音車輛，警方與環保局人員嚴正執法，絕不放過。

警方上個月規畫優勢警力，針對疑似擅自改裝噪音車輛攔查汽、機車共5輛，其中檢測噪音分貝值不合格3輛汽機車現場祭出罰單，總計裁罰金額達1萬1700元，其他2輛汽機車另外通知到驗。

龍潭警分局長施宇峰表示，噪音車輛不僅對周邊居民的生活造成困擾，也對交通安全構成威脅；高分貝的引擎和排氣管聲音除了造成噪音汙染，也會分散駕駛人注意力，提高交通事故的風險警方在新的一年將持續執行靜桃專案，全力守護居民交通安全與環境安寧。

噪音 環保局 桃園

延伸閱讀

桃客運將打人... 桃園培訓公車司機加嚴要先看「良民證」

桃園電動機車補助　加碼外送員、守望相助隊兩族群

危險！桃園工人「無防護」走在塔吊吊臂上 勞檢處：最高可罰30萬

桃園租金補貼申請暴增2萬件 審核塞車影響入帳時間

相關新聞

竹市智慧停車柱突破2400席 周轉率增25%、違停降32%

新竹市政府今舉辦「智慧停車柱突破2400席達標記者會」，宣布截至2025年底已完成建置2400席智慧停車柱，導入AI車牌...

白牆紅屋頂陪伴部落近30年 司馬庫斯教堂將拆除重建

新竹縣尖石鄉司馬庫斯教堂因老舊腐蝕將原地重建，預計1月9日動土、12日拆除。司庫部落議會總幹事拉互依．倚岕表示，新建教堂...

攔到32年經典檔車…桃園「靜桃」抓噪音車 龍潭警分局去年告發率58%

桃園市龍潭警分局統計2025年執行「靜桃專案」聯合稽查，合計攔查疑似噪音車175輛，經主管機關環保局現場檢驗，噪音超標開...

八德消防分隊攜手瑞豐國小 教學童預防電氣火災

桃園市消防局啟動「防火週」宣導系列活動。圖：八德分隊提供 119消防節將至，桃園市消防局啟動「防火週」宣導系列活動，桃園市立瑞豐國小於今（2）日上午10時，特別安排學童前往消防局第一救災救護大隊八德分

影／桃園宏其婦幼醫院接生逾7.6萬 張善政：地方重量級專科醫院

桃園市長張善政今天上午參加宏其婦幼醫院院長交接典禮，肯定創院院長張紅淇從早年診所，拓展至今天婦幼醫院的規模，桃園市今年有...

桃園租金補貼申請暴增2萬件 審核塞車影響入帳時間

桃園配合中央推動「300億元中央擴大租金補貼專案」，替中央審核申請資格與撥款，今年因案件量大，審查工作塞車，恐影響部分民...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。