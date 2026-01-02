竹市智慧停車柱突破2400席 周轉率增25%、違停降32%

新竹市政府今舉辦「智慧停車柱突破2400席達標記者會」，宣布截至2025年底已完成建置2400席智慧停車柱，導入AI車牌辨識後，熱門路段停車周轉率提升25%、停車率提高至79%，智慧裝卸貨車格違停件數下降32%，並透過跨局處資料整合強化稅收、執法與交通治理。

新竹市長高虹安指出，智慧停車柱有效提升停車位周轉率、降低人工開單與人力負擔。實際於校園周邊試辦後，獲得師生與社區正向回饋，未來將持續擴大建置，並串聯停車導引系統，整合全市停車數據，打造城市物聯網等級的智慧交通環境，同時結合警政、監理與稅務資料，提升治理與執法效能。

高虹安指出，市府全面導入準確率達99.9%的AI車牌辨識技術，改善停車管理人力不足與天候影響問題。統計顯示，智慧化後熱門路段每日平均周轉車次由4次提升至5次，成長約25%；平均停車率由55%提升至79%，增加24%，有效縮短民眾找車位時間，減少道路繞行。

此外，市府首創「智慧裝卸貨車格」，目前已建置60席，實施後每日平均違規停車件數下降約32%；「智慧家長接送區」已於6所學校推動，去年再新增舊社國小、南寮國小與新科國中，校園周邊交通秩序明顯改善。

新竹市交通處長倪茂榮表示，智慧停車柱採無紙化收費，民眾可掃描QR Code或透過「新竹通」APP，使用15家行動支付或信用卡繳費。現場多元支付比例已達30%，並提供當日線上繳費9折優惠。無紙化每年可節省約158萬張停車單，兼顧減碳與環保，行動支付使用率穩定維持28%至30%。

交通處指出，市府將朝全市3600席智慧停車柱目標邁進，屆時路邊智慧化覆蓋率將達47%，並預計今年上半年導入中、英雙語繳費平台與即時車位顯示系統，提升國際友善度。

交通處也說明，透過跨局處資料整合，「淨牌專案」已查獲偽造號牌30餘件、註銷異常號牌550件以上，並協助追回欠稅逾20萬元。另自今年1月起，學府路尖峰時段試辦7時至9時禁止停車措施，後續將依成效滾動檢討。