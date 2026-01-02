桃園電動機車補助　加碼外送員、守望相助隊兩族群

桃園市環保局今天公告今年電動機車補助計畫，除延續去年一般性補助、專案，再新增「外送騎士」與「守望相助隊」加碼方案，最高補助金額可達新台幣4萬4000元，名額有限。

桃園市政府環保局長顏己喨指出，桃園市電動機車數量已突破10萬輛，市占率達7.21%，居六都第二，補助金額則為六都第一；今年補助最大特色是讓金額加碼有感，族群涵蓋也更廣，補助期間自今天起至12月31日止，最晚申請期限至明年1月10日。

顏己喨說，依照目前方案，二行程機車最高補助1萬5000元，汰換老舊1至5期機車最高1萬2000元，新購電動機車最高4000元。

此外，加上專案補助，中低收入戶或復興區居民可再領1萬元，婦幼家庭可獲6000元，青壯族群4000元，青年1000元，原住民1000元，外送騎士3000元，守望相助隊5000元，最高合計可達4萬4000元。

環保局補充，新購電動機車補助總名額6000名，婦幼家庭部分名額2500名，青壯族群限定36至45歲市民、名額2500名，青年族群限定18至35歲市民、名額1000名，原住民部分限額1000名。

其中，外送騎士部分限額1000名，守望相助隊人員購車補助則是每隊提供5個名額；詳細補助對象、相關證明文件等申請細節，可上官網查詢。