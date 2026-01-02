公車駕駛人力短缺 桃園加碼福利、補助駕駛保險

因應公車駕駛人力短缺問題，桃園市交通局今天起推出「大客車受訓即就業2.0」計畫，加碼獎金、提高福利待遇，並納入首年駕駛員責任保險補助機制，全面強化駕駛保障、公共運輸安全。

桃園市政府交通局表示，今天起推出新版「大客車受訓即就業2.0」計畫，在品行審查、加碼獎金、風險保障與擴大人力來源等4大面向進行全面優化。

桃園市政府交通局長張新福說，計畫中新增規定所有新進駕駛入職時須檢附警察刑事紀錄證明，確保受僱者無刑事紀錄，透過源頭把關建立市民對公車服務的信任。

張新福也說，為激勵人才投入、留任，已在去年設定參加本方案的駕駛須在桃園市服務一定年限，今年也將持續維持相關機制，以避免完成受訓後即離職的情形。

此外，今年獎金也有所提升，新增提供每人新台幣5萬元的入職獎金，並首創「多階段里程碑獎金制度」，凡服務滿半年及2年時，將分別核發1萬5000元及4萬元；除希望避免訓後離職，也能協助新進駕駛在職涯初期獲得經濟支持。

張新福強調，為提升從業保障，也首創補助新進駕駛首年「個人」專業責任險保費，每人補助上限達2萬5400元，駕駛只要檢附保單即可請領，藉此降低上路執業風險，並補足公司保障可能不足之處。

張新福說，市府也首創擴大將僑外生納入招募對象，並補助參加華語文能力測驗費用每人2000元；呼籲中央加速修法，盼能儘早推動開放僑外生加入公車駕駛行列，補足全國性人力缺口。