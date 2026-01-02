影／桃園宏其婦幼醫院接生逾7.6萬 張善政：地方重量級專科醫院

桃園市長張善政今天上午參加宏其婦幼醫院院長交接典禮，肯定創院院長張紅淇從早年診所，拓展至今天婦幼醫院的規模，桃園市今年有77位元旦寶寶，宏其接生就超過20位，交棒新院長郭信宏是國際知名婦女醫學內視鏡科微創手術權威，顯示宏其是桃園重量級的婦幼醫院。

郭信宏過去在林口長庚醫院內視鏡科，對婦產科的微創手術研發有完整的資歷，兩年多前到宏其醫院任執行長，創下達文西（微創）手術100% 成功率，及台灣領先的海扶刀消融率數據。他在交接典禮上感謝到場的恩師婦女內視鏡科、生殖醫學專家李奇龍（林口長庚教授、前婦產部主任）的培育和傳承。

張紅淇致詞時細數宏其從1993年6月成立診所，2003年7月茁壯為區域婦幼醫院，期間接生7萬5600名寶寶，同時不斷精進新的醫療方法，最近兩年引進海扶刀手術，也是除了長庚，桃園唯一的海扶治療中心；在婦幼專科醫院，也是唯一提供達文西手術的專科醫院。

張紅淇也特別感謝李奇龍協助宏其婦幼醫院茁壯，並說明李奇龍是亞太婦女內視鏡醫學會的創會理事長，醫術和人品都一級棒，郭信宏就是他學生。張紅淇提到市長問他交給郭院長放心嗎？他回答「絕對放心」，因為郭信宏有有比他更高的醫療技術和領導能力，絕對放心交棒與傳承，讓宏期婦醫院更卓越。

交接典禮的舞台背板，寫著張紅淇對郭信宏和團隊的勉勵：世代交替、卓越領導、持續創新、再登高峰。他強調接班人需兼具創業家精神，與守成者智慧，並在人才領導、醫療品質、人文關懷與永續視野上堅持不懈，方能帶領宏其迎向未來挑戰。

郭信宏表示接任院長是榮譽更是責任，也讓他敬畏，他現場還對粉絲開直播，分享他身為醫者、執行長、院長的初心，源於對守護婦女健康的堅持。郭信宏曾任林口長庚內視鏡科助理教授級主治醫師，致力於婦科手術傷口極小化，更在宏其創下達文西手術100% 成功率及台灣領先的海扶刀消融率數據。