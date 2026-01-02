快訊

桃園租金補貼申請暴增2萬件 審核塞車影響入帳時間

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園配合中央推動「300億元中央擴大租金補貼專案」，今年因案件量大，審查工作塞車，恐影響部分民眾領到補助時間。示意圖（與事件人物無關）／記者陳俊智攝影
桃園配合中央推動「300億元中央擴大租金補貼專案」，替中央審核申請資格與撥款，今年因案件量大，審查工作塞車，恐影響部分民眾領到補助的時間。桃園市住宅發展處表示，今年截至目前有9.3萬件申請案，已核准8萬件，為審案件也在加速，民眾最慢16日能領到錢。

⭐2025總回顧

據查，中央租金補貼專案是隨到隨辦，桃園2023年到2024年申請件數共11萬4784件，去年12萬8710件，而今年新申請案件加上系統自動帶入去年申請核准資料，案件量已達9.3萬件，若與去年同期相比，案件量大約成長2萬件。

住宅處指出，桃園申請租金補貼案件成長主因城市發展人口移入，部分民眾若未購屋，就會申請租金補貼。另外，包租代管積極開發客戶，介紹租金補貼政策，對申請案量成長也有影響。

桃園今有民眾的租金補貼已經入帳，也有部分人通過申請卻還沒拿到錢，憂心申請環節出問題，紛紛打電話到市府詢問狀況；民眾反映，租金補貼沒入帳，恐影響生活資金周轉運用，誰都希望錢能入袋為安。

住宅處表示，深知補貼對民眾的重要性，但申請案件眾多，人手有限，只能請民眾耐心等候。目前9.3萬件已按申請順序核定8萬件，其他案件也在加速處理，而住宅處向中央反映民眾需求後，也爭取到提前撥款機會，今天會核撥5.5萬件，9日核撥2萬件，剩餘案件則會在16日完成。但是，若民眾有溢領補貼未繳回，將暫緩發放。

住宅處提醒，所有申請資格、補助條件及相關規範，均以中央最新公告內容為準。若對進度或資格有任何疑問，可多加利用「300億元中央擴大租金補貼專案問與答」專區，或電洽內政部國土管理署諮詢服務專線（02-77298003），或撥打桃園市政府住宅發展處專線（03-3324700轉6）洽詢。

