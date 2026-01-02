禁廚餘養豬「落日轉型期」 苗縣僅3業者獲准最後1年使用事業廚餘

今年是廚餘養豬最後的「落日轉型期」，苗栗縣經各部門聯合審查，最後僅3家申請合格業者，至今年底仍獲准收運並使用符合附件清單規範的事業廚餘養豬，其餘未經核准畜牧場自即日起，不得再載運任何廚餘。

台中去年爆發非洲豬瘟疫情後，行政院已定調，自2027年1月起全國將全面禁止廚餘養豬，並將今年畫定為最後的「落日轉型期」，在此過渡期間，政府採取嚴格的分流管制措施，家戶產出廚餘將全面禁止用於養豬。

苗栗縣政府環保局指出，目前縣內的執行現況，計有3家畜牧場業者已完成相關防疫設備裝設，並經中央主管機關及地方主管機關聯合檢查通過。這3家合格業者至今年12月31日，獲准收運並使用符合附件清單規範的事業廚餘進行養豬。

相對於其他未經核准的畜牧場，自即日起不得再載運任何廚餘，原核定事業廢棄物清理計畫書也將於同日失其效力，正式啟動退場機制。

環保局長陳華盛強調，在最後1年有條件開放廚餘養豬的非常時期，獲准的合格畜牧場業者必須嚴格落實高溫蒸煮程序，以確保有效降解病毒風險；同時，也籲請縣民共體時艱，務必在生活中加強廚餘源頭減量。